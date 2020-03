Gerçek Bir Kara Komedi ve Dram: "Aile Sırları"

“Hayat çok uzun.”

T.S. Elliot’ın “The Hollow Men” şiirindeki ufacık bir cümlesi ile başlıyor film . . .

“Life is very long”

Son zamanlarını kitaplarına adamış, yaşlı bir şair . . .

İlaç bağımlısı, kanser hastası eşi; heyheyleri üstünde, dilinin kemiği yok . . .

Ağustos. Cayır cayır sıcak. Oklahoma.

Derken . . . Şair kayıp!

Weston ailesi toplanıyor . . .

Fırtına öncesi kara bulutların sağdan soldan toparlanarak tek ve dev bir karaltı oluşturması gibi, ailenin tüm bireyleri yola çıkıyor.

Ayrı dünyalardan üç kızkardeş. Bir bezgin koca, bir deli fişek nişanlı. Bir tane de ergen torun.

Dominant teyze, yumuşak başlı enişte ve annesinin gözünde hiç büyüyemeyecek "küçük Charles"

Toplanıyorlar.

İşler karışıyor . . .

Tracy Letts’in Pulitzer ödüllü tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanan “Aile Sırları”, orjinal ismi ile “August: Osage County”, gümbür gümbür bir kadro ile Şubat sonunda vizyona girdi. Yönetmen koltuğundaJohn Wells’i; yapımcı olarak ise George Clooney’yi görüyoruz.

Tracy Letts, kendi oyununu yine kendisi senaryolaştırmış. Hikaye, sahibinin ruhundan hiç kopmadığından olsa gerek, çok iyi yazılmış bir metin ile karşı karşıyayız.

Başrollerde Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper . . . derken üstüne bir de; Sam Shepard, Abigail Breslin, Juliette Lewis ve Benedict Cumberbatch’i izliyoruz.

Hatırlayacaksınız, film, 86. Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu (Meryl Streep) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Julia Roberts) dallarında aday olarak yarıştı.

Nefis bir kara komedi ve dram.

Oyunculuklar şapka çıkarttırıyor.

Meryl Streep, huysuz ve ele avuca gelmez anne rolüyle seyredeni bu kez her zamankinden çok daha yükseklere uçuruyor. Usta oyuncu adeta sazı eline almış ve tüm filmi götürmüş!

Julia Roberts ikinci bir kadının gölgesinde kalmış, ne yapacağını bilmez fevri halleri ve annesine benzemekten ölesiye korkup tıpkı ona benzediğini an be an keşfedişi ile kendine hayran bırakıyor.

Küçük ve yalnız kız kardeş rolündeki Julianne Nicholson’ın oyunculuğundaki akışkanlık harikulade . . .

Oyunculuğunu her dem soluksuz izlediğim Margo Martindale’in filme kattığı etki su götürmez.

Film boyunca, hop oturup hop kalkmaya hazır olun. Çünkü, hesaplaşmaların bini bir para; hakaretler, küçük düşürmeler, itiraflar, iftiralar, yılgınlık, vazgeçişler, hırs hiç bitmiyor. Fakat, tüm bu kaotik hava ile ruhunuz daralmışken, aniden kahkahalara boğulmak da an meselesi, benden söylemesi.

Aile Sırları, kolay değil, zor bir film.

Yüz yirmi bir dakika boyunca gerginlik had safhada.

Fakat öyle gerçek ki . . .

Ve öyle iyi işlenmiş, öyle nefis oynanmış ki; seyretmeyen hayattan koca bir kesit kaçırır gibime geliyor . . .

Şimdiden iyi seyirler dilerim.