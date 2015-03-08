Hayatta Sanki Daha Önemli Bir Şey Yokmuş Gibi Hala Özgürlük İstiyoruz!

Ekin öyle erkek,

İktidar öyle erkek,

Tanrılar öyle erkek,

Sokaklar öyle erkek ki.

Hani bize yer?

Hani bize nefes?

Hani bize aşk?

Hani bize hayat?

İçinde gerçekten varlık gösterebileceğimiz tek bir hayat? Hani? . .

O kadar da değil yahu, halbuki etrafta öyle çok şey var ki, biz kadınlar için yaratılmış! Hemen bir sürü şey geliyor aklıma.

Mesela . . .

Henüz altı bezli bebeyken ayrılan oyunlar, genç kız bile olmadan başlayıp evliliğe dek süren cinsel yasaklar ve kendini kocaya saklamak, bekaretini kırmızı kurdelelerle ve çeyizlerle süsleyerek bir erkeğe vermek, kanlı çarşafları el aleme sergileyerek namus teyidi, evinin kadını olmak, çocuk yapıp saçını süpürge etmek, eve ve çocuğa dair işlerde yalnız kalmak, geceleri koca tecavüzüne uğramak, hiç bir zaman tamamıyla mutlu olamamak, hep bir yanın eksik kalması, takdir ve teşekkür bekleyerek ve alamadan ömrün geçip gitmesi bizim için değil mi?

İçine giremediğimiz, tutup koparamadığımız, doya doya yaşamaktan utandırıldığımız, uzak tutulduğumuz hayatlar bizim için değil mi?

Aşk olsun,

Düşsüz, kahkahasız kalmak, susmak, bacaklarını toplamak, bacaklarını açmak, sineye çekmek, gülücüklerle hayata bağlanan bir bebekken, var oluşunu git gide hiç ederek günleri bitirmek bizim için değil mi?

Bütün bu duygusal tatminsizliğin, ‘yok’ bir hayatı can hıraş yaşama gayretinin onulmaz yorgunluğu üstüne küfür, dayak yemek ve öldürülmek bizim için değil mi?

Gördünüz mü?

Hayatta neredeyse her şey bizim için. Üstelik sanki daha önemli bir şey yokmuş gibi şu üç günlük yaşamda, hala özgürlük, hala hak ve hukuk, hala aşk (yok artık!) istiyoruz.

Halbuki erkeklere hiçbir şey bırakmamışız; yiyip içip, işlerine geldiği gibi yaşamaktan başka.

Yahu sokakta kahkaha atsan ne olur, atmasan ne olur? Çok istiyorsan hobi olarak evinde yine at. (Komşular duyarsa, kocan kahpelikle suçlarsa karışmam ama.)

“KADIN SESLERİ” Bugün Çıkıyor

İşte yine ne gerek olan bir kitap bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çıkıyor:

Kadın Sesleri, KafeKültür Yayınları’nın üç yıldır devam eden “Kadın Öyküleri” serisinin son kitabı. Kadın kimliği, savaş, futbol, fuhuş ve aşk konulu derlenmiş öykülerden oluşan serinin noktası; Özgecan Aslan’ın katli ardından otuz iki kadın yazar tarafından can verilen bir kitap.

Editörlüğünü Halil Gökhan’ın yaptığı kitabın basın bülteninde “Bu kitap keşke yazılmasaydı” diyor. “Kitap, kadınların sesleri çıkmadığı için yazıldı. Ama Kadın Sesleri çıksın diye de yazıldı.”

Kadın Sesleri'nde birbirinden ilginç, iç yakıcı, umut verici, sorgulatıcı öykü, şiir ve düzyazıyla başbaşa kalacak okur. Yazarların hikayeleri yüzleşmeye, paylaşmaya ve büyütmeye sonuna kadar değer. Yazarlar arasındaki CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç’in taciz öyküsü ise son derece ilginç. Hatta Özgecan ile neredeyse bire bir aynı. Sadece o gün, o son otobüste telefonunun şarjı olduğu için ailesini arayarak kurtulmuş Sevinç . . .

Benim de bir şiirimle ses verdiğim kitap, bugünden itibaren kitapçılarda; bağır çağır, kahkahalarla, hatta dans ederek isteyiniz.

ARZU ETİ POLAT - AYCAN TÜRK - AYTÜL HASALTUN - BESTE YURTKAL - CANDAN SELMAN - ÇİĞDEM KESKİNBIÇAK - ELİF KAPTANOĞLU ÖNCEL - ELİF KARACA - EMİNE EBRU - EZGİ DEMİR - FATMA BURÇAK - FÜSUN AYMERGEN - H. GİZEM TAŞ - GÖZDE ARTIKASLAN - GÜLNAZ KIZILDAĞ - GÜLRU PEKTAŞ - HÜLDA ÖKLEM SÜLOŞ - KADER SEVİNÇ - MELİKE ASLI ŞAHİNSOY - MELİS OLÇUM - MUKADDER KAYHAN - MÜNİRE ÖZGENCAN - NESLİHAN YILDIZ - ÖZLEM TÜM - RAŞEL RAKELLA ASAL - RÜYA İNCİ - SIDIKA SARPEN PABUÇCU - SİMGE ÜNGÖR - ŞİRİN PARKAN - VUSLAT ERKMEN - YAPRAK ZORLU - ZEYNEP ESRA

Öykü/Yaşantı/Yazı

Editör: Halil Gökhan

160 sayfa-KAFEKÜLTÜR YAYINCILIK

ISBN: 978-605-143-153-6

15 TL - 13,5 * 20 cm