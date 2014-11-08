İstanbul 33. Defa Kitap Kokuyor!

Yepyeni ve bambaşka bir dünyanın kapılarını “hop!” diye aralamak . . .

İçine girmek, tam orada olmak, o olmak, “kahraman” olmak, iyi adama benzemek, kötü adamı sevmemek, bazen bitmesin diye azar azar okumak, bazen yeniden ve yeniden okumak, hatta ezberlemek, herkese anlatmak ya da yalnız kendine saklamak . . .

Kitaplar olmasaydı; hikayeler, romanlar ve şiirler? Bu kadar kolay aralanır mıydı o kapılar?

“Sinemamızın 100 Yılı”

Çarçabuk bir sene daha geçiverdi; İstanbul 33. kez Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Yine aynı yerde; Beylikdüzü Tüyap’ta memleketten ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, onlarca söyleşi, panel, etkinlik ve dinletiyle, toplamda 270 etkinlik ile 8-16 Kasım boyunca ortalık kitap kokuyor.

Bu seneki tema; “Sinemamızın 100 Yılı” ve “Onur Yazarı” Atilla Dorsay. Fuar boyunca oyuncu, yönetmen ve pek çok yazarın katılımıyla Atilla Dorsay'ın sinema eleştirmenliği, yazarlığı ve yaşamı üzerine söyleşiler gerçekleşecek. Bu bağlamda, "Renkli Sinemaskop Bir Hayat: Atilla Dorsay" sergisini gezmenizi ve koca bir serüvene tanıklık etmenizi öneririm.

Kitap Fuarı’nın bu seneki “Onur Konuğu” Macaristan’ın sloganı, Nazım Hikmet’in şiirine atıfta bulunarak; “Bir Bahçeden Bir Bahçe'ye”. Macar kültürüne değmek için 8-11 Kasım arasında Uluslararası Salon’da bulunarak, Macar yazarlar Peter Esterhazy, Laszlo Darvas, Dora Csanyi, Katalin Szegedi, Peter Zilahy, Toth Krisztina, Spiro Gyorgy, Mihaly Hoppal, Timur Davletov, Fodor Pol ve David Geza ile buluşabilirsiniz. Yanısıra, Macaristan'ın ünlü yemek blogu yazarı ve programcısı Zsofia Mautner’ın etkinliğine de uğramak gayet keyifli olabilir.



Macar edebiyatı haricinde, 40 yabancı yazar da bu sene fuarda olacak.

Sinema teması kapsamında aralarında senarist ve yazar Petros Markaris, Polonyalı yazar Janusz Glowacki, eleştirmen ve sinema tarihçisi Philip Kemp, roman yazarı Tess Geritsen, Gleen Meade, çevirmen ve yazar Maureen Freely bahsi geçen yazarlardan bir kaçı.



33. İstanbul Kitap Fuarı, hafta içi 10:00 - 19:00 ve haftasonu 10:00 - 20:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Geçen sene olduğu gibi bu sene de fuarı, öğrenci, öğretmen, emekli ve engelliler ücretsiz gezebilecek. Fuarın giriş ücreti 5 TL.

İmza günlerine, söyleşilere, etkinliklere ve programın tümüne bakabilirsiniz.



"İçimizdeki Öteki"



Kitap fuarı ile yine eş zamanlı düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, (ARTİST 2014), kitap kokusunu içinize bol bol çektikten, yeni kitaplarınızı çantanıza attıktan, kollarınızın altına sıkıştırdıktan sonra gezmeyi ihmal etmemeniz gereken bir diğer fuar.

Sanat Fuarı, bu sene "İçimizdeki Öteki" temasıyla kapılarını açtı ve sanatseverleri yaklaşık bin sanatçının eseri ile buluşturuyor. Bana sorarsanız, temanın kendisi bile başlı başına merak uyandırıcı.



Sanat Fuarı’nın bir diğer heyecanlı haberi ise, Yunanistan'ın önde gelen galerilerinin Türkiye'de ilk kez bu fuarda yer alıyor olması. Selanik Belediyesi'nin organize ettiği bölümde, Kalfayan Gallery, Artis Gallery, Metamorfosis Gallery, Tin II Gallery, Zina Athanasiadou, Nitra, Donopoulos, Eirmos, Thatsis ve Lola Nikolaou galerileri yer alıyor.

Sanat Fuarı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.istanbulsanatfuari.com/’dan ulaşabilirsiniz.

Edebiyatçılar, kitaplar, sanatın her dalı ve sanatçılar, sımsıkı sahip çıkılacak kadar kıymetli, bizi öteki dünyalara taşıyacak kadar kudretliler . . .

Yakından bakmak için hem Kitap Fuarı’na, hem Sanat Fuarı’na uğramalı; paylaşmalı, esini, güzelliği büyütmeli . . .