TEDxReset Yine Sıfırlayacak!

TEDxReset bu sene, hem ülkede, hem de dünyada devam eden sosyal, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin tam ortasında duracak ve “Ya Şimdi?” sorusunu soracak.

18-19 Nisan'da “Ya Şimdi?” teması çerçevesinde, TİM Show Center’da düzenlenecek konferansta ortalama 15’er dakikalık 38 sahne oturumunda, 36 konuşmacı ve 6 müzik/dans performansı sahne alacak. 1.5 günü 6 oturuma bölen konferansta “big data”, bio-teknoloji, imece atölyeleri, şehircilik, bağımsız basın, dünyayı değiştirebilecek yeni tasarım anlayışları, çağdaş sanatın teknolojiyle iç içe geçtiği ara kesitler, alternatif iş ve yaşam modelleri, sivil toplumun gücü, müzik, dans ve hem dünyada hem de lokalde mucizeler yaratan hikayeler konuşulacak.

“SIFIRLAMAK” DERKEN?

Tam 26 yıldır devam eden ve dünyanın önde gelen düşünürlerinin, bilim insanlarının, sanatçıların, tasarımcıların konuşmacı olarak katılarak kendi ilham verici, yaratıcı, yenilikçi fikirlerini ve öykülerini cesurca paylaştığı TED Konferansları, ülkemizde de esin vermeye devam ediyor.

TED Konferansları 5 senedir Küratör Ali Üstündağ önderliğinde ve tamamen gönüllü bir ekibin emeği ile Türkiye’de TEDxReset ismiyle gerçekleştiriliyor. TEDxReset, ilk kez 2010 yılında Reset/Zihinleri Sıfırlamak ismi ile başladığı yolculuğunu, söz verdiği üzere ezberleri her sene yeniden bozarak, aklın sınırlarını zorlayarak ve çıtayı her yıl illa ki bir tık daha yukarıya çekerek sürdürüyor.

Her daim ana tema olan ve konferansa ismini veren “zihinleri sıfırlamak” mevzusu, 5 yıldan bu yana aralıksız devam eden ve artık başlı başına bir marka sayılan konferansın çıkış noktası ve böylelikle de temel prensibi. İşin özünde bir isyan ve yenilik duygusu içinde başlayan serüven, 2011 yılında “Ya Yanılıyorsak?”, 2012’de “Yolculuk Nereye?” ve 2013’te “Kritik Kavşaklar” temalarıyla binlerce kişiye ilham oldu.

Rakamlarla konuşacak olursak, konferans 5 yıldan bu yana toplam 2500’e yakın salon katılımcısına, 40.000’e yakın da online takipçiye ulaştı.

BU SENE KİMLER VAR?

Peki, zihinleri açacak konuşmacılar arasında bu sene kimler var? Detaylı programa ve biletlere adresinden ulaşılabilir; fakat konferansta, Tanrılar Okulu kitabı ile tüm dünyada best-seller olan yazar Stefano D’Anna, tasarımcı ve eğitmen Oruç Çakmaklı, yine tasarıma dair yenilikçi söylemlerin temsilcisi Rauf Kösemen, “Gelecekhane” isimli inovasyon projesinin baş mimarı Halil Aksu, sivil topluma ve yeni siyaset modellerine ilişkin yenilikçi fikirleriyle Bekir Ağırdır, Şamanizm Kültürü öğretim görevlisi Timur Davletov, elektrik sistemlerini kullanarak insan bedenleri ve hareketleri üzerine eserler yaratan Kai Fai Choi, mimar Han Tümertekin, tasarım gurusu Tom Wujeck, yönetim gurusu Fazıl Oral, maske ustası Rob Faust, Oy ve Ötesi’nin kurucularından Sercan Çelebi, Scott Cohen, oyuncu Murat Daltaban, NohLab, Tahribad-ı İsyan, SATTAS gibi birbirinden farklı konuşmacıları, performans sanatçılarını ve onların hiçbir yerde duyulmadık hikayelerini dinleyecebileceğinizi belirtelim.

Zaman ve dünyanın kendisi almış başını giderken ve her sabah basitçe o gün ne giyeceğimizi değil de, memleketin halinin ve yaşamlarımızın nereye varacağını düşünürken TEDxReset’e giderek lüzum gelen her şeye okkalı bir reset atmak, şahsen harika bir fikir gibime geliyor!

TEDxReset, bu Cuma ve Cumartesi, Maslak TİM Show Center'da . . .

TED HAKKINDA

İlk kez 1984’de Chris Anderson tarafından Kaliforniya’da başlatılan ve kısa bir zaman sonra tüm dünyaya yayılan “Paylaşmaya Değer Fikirler” konferansı TED Talks, ismini geleceğe yön veren üç önemli alandan alır:

Technology/Teknoloji - Entertainment/Eğlence - Design/Tasarım.

Konferanslar 26 yıldır farklı konular, konuşmacılar, yepyeni hikayeler, hayat değiştiren, dünyaya yön ve ilham veren bakış açıları ve kararlarla yol almaktadır. Toplamda TED konuşmalarının dünya genelinde izlenme sayısı 1 milyardan fazladır.

TEDx HAKKINDA

Başarı ve etki alanının artmasıyla beraber, TED konferansları bir süredir TEDx adı altında lokal olarak da düzenleniyor. TED felsefesinden yola çıkan TEDx, yerelde düzenlenen etkinliklere verilen isimdir. “X” bağımsız düzenlenen etkinlik anlamına gelir. Dolayısıyla TEDx etkinlikleri, yerelden çıkan umut verici öyküleri ve fikirleri, küresele taşımayı hedeflemektedir. TEDx konuşmaları videolar ve canlı konuşmalar sayesinde yerelden küresele doğru yayılır. Şimdiye kadar 30.000’den fazla TEDx organizasyonu yapılmıştır.