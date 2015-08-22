Zeytin Çekirdekleri'nin İstanbul Heyecanına Davetlisiniz!

Ayvalık’ta bir süredir harika bir oluşum var, Ayvalıklı çocukları ve gençleri sanata ve spora teşvik etmek için tamamen gönüllü insanların belediye ile beraber yürüttüğü bir proje bu: Zeytin Çekirdekleri. Ve Çekirdekler YARIN, 23 Ağustos'ta İstanbul’da, Kadıköy’deler!

Hem Ayvalık’ın, hem de barışın ve canlılığın simgesi olan zeytini ve hatta çekirdeğini, çocukla, en naïf, en hevesli belki de dünyayla en barışık halimizle özdeşleştirme fikri ne güzel!

Zeytin Çekirdekleri, vatandaş, esnaf, okul yönetimleri ve özel sektor dahil pek çok Ayvalıklının canla başla emek verdiği, kendilerinden, zamanlarından ve ceplerinden katarak yürek koyduğu, Ayvalık Belediyesi’nin de “Öncü sosyal sorumluluk projemiz” dediği bir oluşum. Elbette, gönüllü eğitmenlik için yurdun dört yanından seferber olan işinin ehli, iyi insanları da unutmamalı.

İşin içinde öyle bir birlik beraberlik var ki, bu yüzden kısa zamanda çoluk çocuk kocaman mutluluklar elde ettiler, devam ediyorlar. Bireysel özgürlükleri gelişmiş, sanata, spora, çevreye duyarlı, barışı, huzuru koruyan bir toplumun çekirdeklerini büyütmek ve yaymak için çabalıyorlar. Kolay değil, çok çalışıyorlar.

Keman, viyolonsel, ritm, klasik gitar, yaratıcı drama ve dans dersleriyle korolar, çocuklara verilen eğitimlerden bazıları. Elbette eğitimleri çeşitlendirmek ve sürekliliğini sağlamak en önemli amaç.

Bu anlamda Kadıköy Belediyesi’nin de desteğini alan Zeytin Çekirdekleri’nin size harika bir haberi var:

Çekirdekler, yarın, 23 Ağustos Pazar günü ilk kez İstanbul’da konser verecek!

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin desteğiyle İstanbul’a gelen 17 keman ve 5 çello öğrencisi yarınki konserleri için çok ama çok heyecanlılar. Ve hevesle dinleyicilerini bekliyorlar.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Keman Orkestrası öğrencileriyle ortak yürütülen konseri yarın saat 18.00’da Kalamış Atatürk Parkı’nda canlı canlı, kimbilir belki de gözleriniz dolarak izleyebilirsiniz.

Haydi İstanbullular, Ayvalıklı çocuklar sizi bekliyor!

Zeytin Çekirdekleri'ne Destek Olun:

Yurdun neresinde olursanız olun, uzmanlık alanınızla, gönlünüzle, emeğinizle Zeytin Çekirdekleri’ne destek vermek için Ayvalık Belediyesi’ne ulaşabilirsiniz.

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