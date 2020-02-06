Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde 3 dalda aday!

“Kendine iyi bak” mottosuyla yola çıkan kişisel bakım markası Ashley Joy’un yenilikçi ve her saç tipine uygun ürünleri, paraben içermeyen doğal formülleriyle öne çıkıyor. Dünyaca ünlü kimyagerlerin ve bitki bilim uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan içerikleriyle dikkat çeken Ashley Joy ürünleri tamamen yerli üretim. Her ürününde sizi doğa ile buluşturan Ashley Joy’un Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’ne aday olduğu ürünleri ise şöyle;

En İyi Watsons’a Özel Ürün Kategorisi: Ashley Joy Saç Bakım Yağı

İçeriğinde yer alan 24 farklı bitkisel yağ sayesinde etkili bir bakım sunan Ashley Joy Saç Bakım Yağı, saçların hızla uzamasına yardımcı oluyor. Saçları besleyerek fark edilebilir bir canlılık ve parlaklık veren ürün, saç direncini artırıyor.

En İyi Kuru Şampuan Kategorisi: Ashley Joy Doğal Görünüm Kuru Şampuan

Saçlardaki yağlı görüntüyü anında yok eden ve temiz bir görüntü sağlayan Ashley Joy Doğal Görünüm Kuru Şampuan, sprey formuyla saç diplerine sıkıldığı anda etkisini gösteriyor. Özel formülüyle saçlarında doğal bir görünüm hayal edenlerin yardımına yetişmesinin yanı sıra ferahlatıcı etkisiyle gün içinde ağırlaşan saçlarınızın kurtarıcısı oluyor.

En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürün Kategorisi: Ashley Joy Onarıcı Şampuan

Biberiye özü sayesinde saçları derinlemesine temizlerken, işlem görmüş, ısı ve çevresel faktörlerden zarar görmüş saçları güçlendiriyor, yeniden yapılanmasını destekliyor. Sodyum PCA kaynağı içeren şampuan, saçları nemlendirmenin yanı sıra içeriğindeki mineral kaynağı ile de zayıf saç tellerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.