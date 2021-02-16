Wilson Hastalığı Nedir? Vücutta Bakır Birikmesi Neden Olur?

Wilson hastalığı genel olarak 5 ila 35 yaş arasındaki insanlarda görülür. Tabii bazı durumlarda 5 yaşından küçük çocuklarda dahi görünme durumu yaşanabiliyor. Özellikle erken teşhis ile beraber Wilson hastalığının tedavi yöntemleri ile alınabiliyor. Böyle durumlarda bu hastalıktan kısa bir zaman içerisinde kurtulmak mümkün.

Wilson Hastalığı Nedir?

Beyin ve karaciğer ile birlikte diğer hayatı organlar üzerinde bakır birikimi ile meydana gelen hastalığa Wilson hastalığı denmektedir. Nadir olarak meydana gelen kalıtsal bir rahatsızlık olmasının yanı sıra, ileri seviyelerde ciddi sorunlar teşkil edebiliyor. Özellikle zaman içerisinde bu hayati organlarda birikmiş olan bakır, birtakım belirtilerin üzerinden etkisini gösterir ve kişinin gündelik hayatını olumsuz yönde etkiler. Bunun önüne geçilebilmesi için ise mutlaka erken zamanda teşhis ve tetkik ile tedavi yöntemlerine la alınması büyük bir öneme sahiptir.

Vücutta Bakır Birikmesi Neden Olur?

Wilson hastalığı bilindiği üzere hayati organlarda bakır birikmesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Bu sebepten dolayı böylesi bir hastalık için merak edilen konular içerisinde vücutta bakır birikmesi neden olabileceği üzerinedir.

Sinir ve kemikler ile beraber vücutta kalojen ve cilt pigmentleri yapımı açısından bakır büyük öneme sahiptir. Düzenli ve dengeli bir şekilde besin kaynakları üzerinden bakır elde edilir ve fazlalığı karaciğer üzerinden safra yolu ile atılır. Fakat Wilson hastalığı meydana gelen kişiler de bakır safra yolu ile atılamaz ve vücutta birikme yaşanır. Böylece zaman içerisinde birtakım belirtiler ile sorunlar ortaya çıkar.

Wilson Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Wilson hastalığı üzerinden meydana gelen belirtiler sorunun hangi organda yaşanabildiği ne bağlı olarak önemli oranda değişkenlik gösterebilir. O yüzden bunu farklı organlar üzerinde almak büyük öneme sahiptir. Öncelikle karaciğer üzerinden meydana gelen belirtilere bakmak gerekirse şunlar öne çıkar;

- Zayıflık ve yorgun hissetme

- Kilo kaybı

- Mide bulantısı

- İştah kaybı

- Kusma

- Cildin sararması veya sarılık

- Kaşıntı

- Karın bölgesinde ağrı veya şişlik

- Deri bölgesinde kramplar

Nörolojik açıdan beyinde bakır biriktiği zaman ise şu belirtiler meydana gelir;

- Hafıza ve konuşma ile beraber görmek konusunda sorunlar

- Migren ağrıları

- Anormal yürüyüş

- Salya

- Elleri kullanmada sorunlar

- Uykusuzluğa problem

- Ruh hali değişikliği

- Depresyon sorunları

Diğer başka organlarda meydana gelen belirtiler ise şunlardır;

- Tırnaklarda meydana gelen mavimsi renk değişikliği

- Böbrek taşı

- Kemik yoğunluğu eksikliği ile erken dönem Osteoporoz

- Yaşanan menstrüel düzensizlikler

- Düşük kan basıncı

- Artrit

Wilson Hastalığı Tedavisi Nedir?

Wilson hastalığı için tedavinin temelinde vücuttaki fazla bakırın uzaklaştırılması yatar. Bu durumda ilk aşamada bakırın vücuttan atılabilmesi için ilaç kullanımı gerçekleşir. İkinci safhada ise bakır atılımını durdurmak ve gerekli dengeyi sağlamak için farklı ilaçlar ele alınır. Aynı zamanda hastanın sağlıklı bir şekilde bakır dengesini yakalayabilmesi için, bu dönemde gerekli birtakım besin kaynakları önerilir.

- Kurutulmuş meyve çeşitleri

- Karaciğer

- Fındık ve fıstık

- Kabuklu deniz hayvanları

- Mantar

- Multivitaminler

- Meyveler

Bu gibi birbirinden farklı besin kaynaklarını düzenli olarak tüketmek, vücuttaki bakır dengesini yakalanmasına önemli oranda imkan tanır. Ancak Wilson hastalığı söz konusu olduğunda ilk olarak uzman bir doktor kontrolü altında, mutlaka tedavi yöntemlerine ile alınması gerekmektedir.