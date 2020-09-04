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04.09.2020 - 03:51 |

Yade İsminin Anlamı Nedir? Yade Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yade ismi çok bilinen isimlerden değildir. Fakat çocuklarına değişik isimler koymak isteyen anne ve babalar tarafından tercih edilmektedir. Farklı isim arayışı içerisinde olan ebeveynler Yade isminin anlamını merak etmektedirler. Yade isminin anlamı, Kur'an'da geçip geçmediği ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Yade İsminin Anlamı Nedir? Yade Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Yade ismi Farsça kökenli bir isimdir. Kız çocuklarına konulur. Ülkemizde çok popüler olmamakla birlikte değişik isim arayışı içerisinde olanlar tarafından tercih edilmektedir.

Yade Ne Demek?

Yade isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. En bilindik anlamı ise hatırlanan, hatırda kalan, anılan ve yabancı kişi anlamlarına gelmektedir.

Yade ismini taşıyan kişilerin en belirgin özellikleri özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Özgür ruhlu olmaları sebebi ile baskı altında tutulmaya gelemezler. Monoton bir yaşam onlara göre değildir. Bu sebeple renkli ve eğlenceli bir yaşamı tercih etmektedirler. Oldukları ortamdan mutlu olsalar da bağlanmak istemezler. Her zaman hareket halinde olmak isterler. Çalışma hayatlarında da genellikle kısıtlanma olmadan birinin boyunduruğu altında bulunmadan çalışmayı tercih etmektedirler.

İş yerinde yaşadıkları küçük bir problemde istifa etme potansiyelleri vardır. Bu sebeple kurumsal iş hayatı onlara göre değildir. Daha çok kendi işlerini kurdukları zaman iş hayatlarında mutlu olabilirler. Yade ismindeki kişiler baskıcı aile yaşamından pek hoşnut olmazlar. Böyle bir aileye sahip olduklarında erken yaşta evden ayrılabilirler. Kimsenin kendilerine karışmadığı tamamen kendilerinin hayatlarının hakimi olduğu bir yaşam sürmek en büyük arzularıdır.

Yade isimli kişilerin özgürlüğe oldukça düşkün olmaları karşı cins ile duygusal ilişkilerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Kıskanç ve baskıcı kişiler ile asla ilişki kuramazlar ve böyle biri ile karşılaştıklarında beklemeden ilişkiye sonlandırırlar.

Yade İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Yade ismini kız çocuklarına koymanın herhangi bir sakıncası yoktur. Anlamına bakıldığı zaman tereddütsüz bir şekilde çocuklarınıza bu ismi koyabilirsiniz.

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