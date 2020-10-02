Yağ Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yağ Oranı Nasıl Hesaplanır?

Her vücutta farklı yağ oranları vardır. Yağ oranının belirlenmesindeki en önemli kriter ise yaştır. Genç vücutlarda yağın fazla olması sorunlara yol açabilirken, yaşlılarda bu durum daha normal karşılanır.



Yağ Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?



Uzmanlar yağ oranı hesaplama konusunda oldukça bilgilidir. Spor salonu antrenörleri, diyetisyenler yağ oranını kolayca hesaplayabilir. Evde hesap yapmak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şey kadınlarda ve erkeklerde bu hesaplamanın farklı şekilde yapıldığıdır.



Sağlıklı yağ oranı kadınlarda %23 olarak belirtilmiştir. Erkeklerde ise bu oran 'tir. Yağ oranı hesaplamak için kilo, boy, adem elmasından boyun, en ince olan yerden bel ölçülerinin bilinmesi gerekir. Bu bilgiler erkekler için yeterlidir fakat kadınlarda geniş olan yerden kalça ölçüsünün de alınması gerekir.



En Basit Yöntem ile Yağ Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?



Yağ oranı hesaplamak için kullanılabilecek en basit yöntem, yağ oranı hesaplama makineleridir. Bu makineler ölçüm bilgilerini kullanarak kişilerin vücutlarındaki yağ oranını belirler. Hata oranları değişiklik göstermektedir bu sebeple en doru ölçümü uzmanlar yapacaktır.



Yağ oranı hesaplama makineleri çeşitli yöntemler ve bilgiler kullanarak vücuttaki ortalama yağ oranını bulma konusunda kişilere yardımcı olur. Erkeklerde %25'in üstü çok yağlı kabul edilirken kadınlarda bu oran %32 olarak belirlenmiştir.



Yağ oranı hesaplama oldukça uğraştırıcı işlemler gerektirir. Bu sebeple en kolay hesaplama yöntemleri bunun için tasarlanmış olan hesap makinelerini veya tartıları kullanmaktır. Boy, cinsiyet, gereken vücut ölçüleri bildirildiği taktirde doğru sonuca ulaşılabilir.



Yağ Oranı Nasıl Düşürülür?



Yağ oranı beklediğinden yüksek çıkan kişiler pek çok yöntemle yağ oranını düşürebilir. Bu yöntemler diyet yapmak, daha sağlıklı beslenmek, bol su içmek, spor ve yürüyüş yapmak olarak önerilir. Ayrıca yağ ve karbonhidratlı besin oranını düşürmek, düzenli uyumak da yağ oranını düşürmeye yardımcı olan unsurlardır.