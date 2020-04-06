Yağlı saçlar ile nasıl başa çıkılır?
Saçlarınız ve saç deriniz yağlı ise, fazla yağ üretiminden kaçınmak için atılması gereken belirli adımlar vardır. Saçınızın neden yağlı olduğunu ve doğru tedaviler ve ürünlerle nasıl karşı koyabileceğinizi öğrenin.
Saçlarınız neden yağlanıyor?
Gözenekleriniz ve yağ bezleri, saçınıza yağlı bir görünümünü veren fazla yağ ve sebum üretiyor. Beslenme, stres ve hormonlar gibi birçok faktör fazla yağ ve sebum üretimini arttırıyor.
Yağlı saçlara nasıl karşı koyulur?
1. Arındırıcı şampuan kullanın
Günlük olarak arındırıcı şampuan kullanarak saçınızın fazla yağlanma problemini durdurun.
2. Sadece saç uçlarınız!
Yağlı saçlarınız varsa saç derinize saç kremi uygulamaktan kaçının. Saç kremini, saçlarınızın diplerine uygulamanız saçınızı ağırlaştıracaktır. Onun yerine saçlarınızın ortalarından başlayarak, uçlarına doğru uygulayın.
3. Saçınıza dokunmayın
Saçınıza sürekli dokunmak parmaklarınızın ucundaki yağı saçınıza aktarabilir ve bu da saçlarınızın daha yağlı görünmesini sağlar. Şaçlarınızı şekillendirmedikçe ona dokunmaktan kaçının.