Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir? Sol Ve Sağ Yan Boşlukta Ağrı Neden Olur?
Böğür, beden üzerinde koltukaltında (aksilla) ile kalçanın arasında kalan kaburgaların altında kalan sağ ya da sol tarafta kalan yer gövde bölümüdür. Kısacası, gövdenin sağ ve sol tarafına verilen addır. Yan ağrısı, üst karında ya da sırtta ağrı anlamına gelir. Çoğu kişide görülmesi olağan bir durumdur. Belirli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.
Yan ağrısı, en kısa tanımıyla gövdenin yan tarafında görülen ağrıya verilen isimdir. Bu ağrı türü, en çok böbrek hastalarında baş gösterir. Çoğu zaman şiddetini arttırdığı bilinir.
Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir?
Yan ağrısı, sırt, üst karında rahatsızlık oluşması ya da ağrı oluşması ile ifade edilir. Ağrı sabit ya da şiddetli seviyedeyse böbrek ya da idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kanseri, böbrek kistlerinin patlaması gibi ciddi rahatsızlıklardan meydana gelir. Herhangi bir rahatsızlık ya da böbrek hastalığı olmadan da kişide böğür ağrısı meydana gelebilir. Bu durum pek çok nedene bağlı olabilir. Hafif olabileceği gibi zaman zaman şiddetlendiği de görülür. Genellikle kısa olduğu görülür. Hemen hemen herkeste görüldüğü bilinen bir rahatsızlık türüdür.
Sol ve Sağ Yan Boşlukta Olan Ağrıların Nedeni Nelerdir?
Yan ağrısının pek çok nedene bağlı olduğu bilinir. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Böbrek travması
- Böbrek taşları
- Böbrek iltihabı
- Böbrek apsesi
- Böbrek kanseri
- Böbrek dokusunun ölmesi
- Apandisit
- Bağırsakların tıkanıklığı ya da tıkanması
- Gaz birikimi
- Kolorektal ya da pankreas kanserleri
- Divertikülit
- Gıda zehirlenmeleri ve viral gastroenterit
- Safra taşı, safra kolik veya kolestitit gibi safrada var olan hastalıklar
- Karaciğer bozukluğu, karaciğer apsesi
- Pankreatit
- İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
- İrritabl bağırsak sendromu olması
- Dalak patlaması
- Astım
- Bronşit
- Zatürre
- Plörezi
- Pnömotoraks ya da hemotoraks
- Akciğerde kan pıhtısı
- Akciğerleri etkisi altına alan enfeksiyonlar
- Akciğerlerde sıvı birikimi
- Yumurtlama
- Fallop tüplerinin iltihaplanması
- Dış gebelik durumu
- Yumurtada kistler olması
- Kalp yetmezliği
- Kalpte bulunan iç zarın iltihabı olarak sıralanabilir.