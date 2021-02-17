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HaberlerSağlık Haberleri Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir? Sol Ve Sağ Yan Boşlukta Ağrı Neden Olur?
17.02.2021 - 18:09 |

Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir? Sol Ve Sağ Yan Boşlukta Ağrı Neden Olur?

Böğür, beden üzerinde koltukaltında (aksilla) ile kalçanın arasında kalan kaburgaların altında kalan sağ ya da sol tarafta kalan yer gövde bölümüdür. Kısacası, gövdenin sağ ve sol tarafına verilen addır. Yan ağrısı, üst karında ya da sırtta ağrı anlamına gelir. Çoğu kişide görülmesi olağan bir durumdur. Belirli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir? Sol Ve Sağ Yan Boşlukta Ağrı Neden Olur?
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Yan ağrısı, en kısa tanımıyla gövdenin yan tarafında görülen ağrıya verilen isimdir. Bu ağrı türü, en çok böbrek hastalarında baş gösterir. Çoğu zaman şiddetini arttırdığı bilinir.

 Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir?

 Yan ağrısı, sırt, üst karında rahatsızlık oluşması ya da ağrı oluşması ile ifade edilir. Ağrı sabit ya da şiddetli seviyedeyse böbrek ya da idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kanseri, böbrek kistlerinin patlaması gibi ciddi rahatsızlıklardan meydana gelir. Herhangi bir rahatsızlık ya da böbrek hastalığı olmadan da kişide böğür ağrısı meydana gelebilir. Bu durum pek çok nedene bağlı olabilir. Hafif olabileceği gibi zaman zaman şiddetlendiği de görülür. Genellikle kısa olduğu görülür. Hemen hemen herkeste görüldüğü bilinen bir rahatsızlık türüdür.

 Sol ve Sağ Yan Boşlukta Olan Ağrıların Nedeni Nelerdir?

 Yan ağrısının pek çok nedene bağlı olduğu bilinir. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Böbrek travması
  2. Böbrek taşları
  3. Böbrek iltihabı
  4. Böbrek apsesi
  5. Böbrek kanseri
  6. Böbrek dokusunun ölmesi
  7. Apandisit
  8. Bağırsakların tıkanıklığı ya da tıkanması
  9. Gaz birikimi
  10. Kolorektal ya da pankreas kanserleri
  11. Divertikülit
  12. Gıda zehirlenmeleri ve viral gastroenterit
  13. Safra taşı, safra kolik veya kolestitit gibi safrada var olan hastalıklar
  14. Karaciğer bozukluğu, karaciğer apsesi
  15. Pankreatit
  16. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
  17. İrritabl bağırsak sendromu olması
  18. Dalak patlaması
  19. Astım
  20. Bronşit
  21. Zatürre
  22. Plörezi
  23. Pnömotoraks ya da hemotoraks
  24. Akciğerde kan pıhtısı
  25. Akciğerleri etkisi altına alan enfeksiyonlar
  26. Akciğerlerde sıvı birikimi
  27. Yumurtlama
  28. Fallop tüplerinin iltihaplanması
  29. Dış gebelik durumu
  30. Yumurtada kistler olması
  31. Kalp yetmezliği
  32. Kalpte bulunan iç zarın iltihabı olarak sıralanabilir.

 

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