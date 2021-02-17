Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir? Sol Ve Sağ Yan Boşlukta Ağrı Neden Olur?

Yan ağrısı, en kısa tanımıyla gövdenin yan tarafında görülen ağrıya verilen isimdir. Bu ağrı türü, en çok böbrek hastalarında baş gösterir. Çoğu zaman şiddetini arttırdığı bilinir.

Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı) Nedir?

Yan ağrısı, sırt, üst karında rahatsızlık oluşması ya da ağrı oluşması ile ifade edilir. Ağrı sabit ya da şiddetli seviyedeyse böbrek ya da idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kanseri, böbrek kistlerinin patlaması gibi ciddi rahatsızlıklardan meydana gelir. Herhangi bir rahatsızlık ya da böbrek hastalığı olmadan da kişide böğür ağrısı meydana gelebilir. Bu durum pek çok nedene bağlı olabilir. Hafif olabileceği gibi zaman zaman şiddetlendiği de görülür. Genellikle kısa olduğu görülür. Hemen hemen herkeste görüldüğü bilinen bir rahatsızlık türüdür.

Sol ve Sağ Yan Boşlukta Olan Ağrıların Nedeni Nelerdir?

Yan ağrısının pek çok nedene bağlı olduğu bilinir. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir: