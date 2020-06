Yanlış uygulama: Yapılan 6 güneş koruyucu hatası

Her gün SPF kullanmamak

Güneşten koruyucu kremler, sadece plajda kullanılmak için üretilmedi. Şu şekilde düşünün; güneş sadece deniz kenarında değil, her yerde! Bu demek oluyor ki, her gün her saniye cildinizi güneşe karşı korumanız gerekiyor.

Eğer hala günlük cilt bakım rutininize SPF içeren bir krem eklemediyseniz; kırışıklık ve lekelere hazır olun!



Yeterli miktarda kullanıyor musunuz?



Yüzünüze ve diğer açıkta kalan bölgelere uyguladığınız az miktardaki SPF katmanı sizi güneşten yeterince korumak için yeterli olmayabilir. Uzmanlar, dışarı çıkmadan 30 dakika önce tüm vücudunuza koruyuculuğu yüksek bir güneş kremi uygulamanızı öneriyor.



Yeniden uygulamamak

Uzmanlar, her iki saatte bir veya terledikten ya da yüzdükten hemen sonra güneş koruyucunuzu yenilemeniz gerektiğini söylüyor.

Unutulan bölgeler

Uzmanlara göre insanların sık sık güneş kremi uygulamayı unuttuğu bazı bölgeler vardır. Bunlar dudaklar, kulaklar, boyun, eller, ayaklar ve göz çevresidir.



Dudaklarınız için SPF ile formüle edilmiş bir dudak balsamı arayın. Boynunuzu ve kulaklarınızı korumak için şapkalardan yararlanabilirsiniz.

Gölge tercih etmemek

Güneşin yoğun saatleri sabah 10 ile akşam 4 arasındadır. Bu saatlerde güneşe çıkmamak; mümkünse gölge aramak oldukça önemlidir.



Yıllık dermatolog ziyareti

Uzmanlar, profesyonel bir cilt muayenesi için her yıl mutlaka bir kere dermatoloğunuzu görmenizi önerir.