Yaşa Göre Tansiyon Değerleri Kaç Olmalıdır? Küçük Ve Büyük Tansiyonun Normal Değerleri...

Yaşa göre tansiyon değerleri kişiye göre değişiklik gösterir.



Yaşa Göre Tansiyon Değerleri Kaç Olmalıdır?

Tansiyon değerleri bilindiği üzere kan basınçlarını gösterir. Her insanın farklı tansiyon değeri olabilir. Tansiyonlar bazı faktörlere göre yükselebilir veya düşebilir. Bu durum tansiyon ölçümüyle ortaya çıkar. Yüksek ve düşük tansiyon insan vücudunda bazı etkiler gösterir. Bu etkiler kişiyi direk olarak etkileyerek bazı belirtiler göstermesine neden olur. Genç ve çocuk yaşlarda bulunan kişilerde tansiyon değeri farklı olarak kabul ediliyor. Normal bir insanın tansiyon değeri kaç olmalı konusunda birçok insan araştırma yapıyor. Tansiyon konusunda önlem almak isteyen kişiler bu durumlar için bilgi almak istiyor.



Yaşa göre tansiyon değerleri vardır. Normal bir insanın büyük tansiyon değeri 120-130 olarak kabul edilir. Küçük tansiyon değeri ise 70 ile 90 arasındadır. Genç ve çocuklarda tansiyon değerleri, 70 ile 90 arası normal olarak kabul ediliyor. Yüksek tansiyonun birçok belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler şu şekildedir:

● Şeker hastalıkları

● Böbrek hastalıkları

● Kalp damar hastalığı

● Genetik etkenler

● Aşırı tuz tüketmek

Düşük tansiyon ise çok zararlı olarak kabul edilmez. Fakat kişilerin tansiyonu düştüğünde bazı etkiler gösterebilir. Bu etkiler arasında baş dönmesi ve halsizlik bulunuyor. Kişiler tansiyon aletleri kullanarak tansiyonları hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu sayede tansiyonun düştüğünü veya yükseldiğini kolayca anlayabilir.



Küçük ve Büyük Tansiyonun Normal Değerli Hakkında



Tansiyon değeri her insan bulunur. Her insanın tansiyon değeri değişiklik gösterebilir. Uzmanlar tarafından belirlenen normal tansiyon değerleri vardır. Kişiler bu tansiyon değerlerini öğrenmek için birçok araştırma yapabiliyor. Normal değerler hakkında bilgisi olmayan kişiler, tansiyon ölçümü sonrasında tansiyonun yükseldiğini veya düştüğünü anlayamaz. Bu sebepten dolayı mutlaka normal değerleri her insanın bilmesi gerekir. Uzmanlar tarafından büyük tansiyonun 120, küçük tansiyonun ise 90 olması normal olarak kabul ediliyor.



Değerlerin altı düşük üstü yüksek tansiyondur. Tansiyonlar anlık olarak düşebilir veya çıkabilir. Her iki durumda da kişilerin dinlenmesi büyük önem taşıyor. Kendini zorlamadan belirli bir süre dinlenmesi gerekir. Tansiyon değerleri her insanda anlık olarak değişebilir. Bu durumlar kısa bir süre içinde belirti gösterir.