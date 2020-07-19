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19.07.2020 - 01:04 |

Yasemin Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Yasemin çiçeği dünya genelinde Jasminum adıyla bilinir. Ana vatanı Himalayalar'dır. Yetiştirilmesi ve bakımı son derece kolaydır. Daha çok güneşli ve sıcak havaları sevse de ev ve ofis ortamlarında rahatlıkla yetiştirilebilir. Yoğun bir kokuya sahip olan bu çiçek yüksek kesimlere konulduğu takdirde çok daha hızlı açar. Hassas bir bitki olmadığı için saksı ve balkonlarda da yetiştirilmesi mümkündür. Yasemin çiçeği hakkında merak edilen her şeyi siziler için derledik.

Yasemin Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Yasemin, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok yetiştirilen beş çiçekten biridir. Çoğunluk tarafından tercih edilmesindeki en büyük etken bakımının son derece pratik olmasıdır.

Yasemin Çiçeğinin Anlamı

Yasemin çiçeği genel olarak zarafeti, güzelliği, çekici olmayı ve asaleti temsil eder. Kadın cinsiyetini temsil ettiği için birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan ismi olarak kullanılmaktadır. İngilizce konuşulan ülkelerde Jasmine adıyla bilinir. Kırmızı renkli yaseminler, tıpkı gül gibi aşkı simgeler. Sarı renkli olanları ise hem bolluk ve bereketin hem de mutluluğun sembolüdür.

Yasemin Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Yasemin çiçekleri yoğunlukla Akdeniz ikliminde yetiştirilir. Nispeten soğuk ve serin iklimlerin hakim olduğu bölgelerde de yetiştirilmesi mümkündür. Genellikle sarı ve beyaz rengindedir. Ancak pembe ve mor gibi canlı renklere ev sahipliği yapan türleri bulunur. Yakın tarihte dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucu 200'e yakın yasemin türü olduğu ortaya çıkmıştır. Kokusu hem yoğun hem de güzel olduğu için bu çiçeklerin özü parfüm ve yağ yapımında kullanılmaktadır. Yaygın olarak yetiştirilmesindeki en büyük faktörlerden bir diğeri toprak seçmemesidir. Hemen hemen her tip toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir.

Yasemin Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Kokusu son derece rahatlatıcı olduğu için kaygı ve stresi azaltır. Narin ve canlı görünümleriyle evlerin çeşitli odalarında ve ofislerde doğal bir aksesuar olarak kullanılabilir. Bulunduğu her ortamın çok daha güzel ve ferah kokmasını sağlar. Bu çiçekten yapılan çayların insan sağlığına faydaları ise çok yönlüdür. Asabiyet problemleri olan ya da depresyon belirtileri taşıyan kişilerin çok daha huzurlu ve dingin hissetmelerini sağlar.

Uyku problemleri yaşayan kişilerin yatmadan birkaç saat kadar önce yasemin çayı içmeleri öneriliyor. Bu çiçek uykuya dalma süresini kısaltıp uyku kalitesini arttıran minerallere sahiptir. Kış aylarında günde bir ya da iki fincan tüketildiği takdirde grip ve nezle gibi hastalıkların çok daha kısa sürede atlatılmasını sağlar. Boğaz ve baş ağrısını dindirir. Yutkunma güçlüğü çeken kişilerin bu yöndeki şikayetlerini azaltır. Yasemin çiçeğinden elde edilen yağlar ise ciltteki lekeleri gideriyor. Yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları gidermek için de kullanılan bu yağlar derideki gözenekleri açmak ve cildi nemlendirmek için de idealdir.

Yasemin Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bu çiçeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri su miktarıdır. Suyu çok seven yasemin çiçekleri özellikle yaz aylarında ihmal edilmeden sulanmalıdır. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında daha sık sulanmalıdır. Aydınlık bir yere konulduğu takdirde çok daha hızlı açar. Bahar ve yaz mevsiminde aşırı olmamak şartıyla nemli bir toprakta tutulabilir. Ancak kış gelmeden önce toprağı mutlaka değiştirilmelidir. Dalları çok uzadığı zaman ucundan göz kararı kesilebilir. Yasemin çiçekleri belli başlı dönemlerde bitlenebilir. Çiçeği bitlerden kurtarmak için elma sirkesi ya da süt kullanmak yeterli olacaktır.

 

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