Nefes Alan ve İletişim Kuran Mekanlar

Yaşadığınız alanlarda nefes alan köşeler oluşturabilirsiniz. Bu köşelerin size yaşam alanınız ile iletişim kurma şansı verdiğini biliyor muydunuz?

Bitkilerle canlı mekanlar oluşturmak ve bu alanların bakımını sağlamak sanıldığı kadar zor değil. Günümüzde hem iç mekan bitkilerine hem de bu alanda hizmet veren kişilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Fakat, burada en önemli konu sizinle iletişim kuran ve ruhunuz ile direkt ilişkiye girebilen bir alanı sizden başkasının kurgulayamayacağının bilinmesidir. Danışmanlık yaptığım birçok şirket veya kişiye bu tarz alanlardan ne istediklerini ve ne beklediklerini sorarım. Bunu bilmek çok önemlidir. Mekanlarınızda oluşturduğunuz canlı köşeler öncelikle size huzur ve güven duygusu vermelidir. Enerjinizi dengelemeye destek olmalı ve şifacı köşenizde bir sıcak kahve yudumlamak hayal ettiğiniz cennetin içerisinde bulunma duygusunu hissettirebilmelidir. Alerjen olmamalı ve bakımı zor bitkiler size yük olmamalıdır. Nefes alan köşeler oluşturmak kullanıldığı alanda yaşayan her bireyi derinden sorumluluk bilincine sürükler. Ruh, beden, zihin üçlüsünü dengelerken aynı zamanda ilişkilerinizi düzeltmenize ve kendi kişisel gelişiminize destek olur.

Bitkiler vitamin gibidir. Ruhunuza ve bedeninize şifa etkisi gerçekleştirir. Eğer nefes alan canlı alanı evinizde uygulayacaksanız bu köşeler hobi köşeleri değildir. Evde yaşayan her birey için, özellikle de çocuklarınız için eve gelme ve mutluluk alanı olacaktır. Bu alanları kendiniz için düşünme, dinlenme, meditasyon yapma, kitap okuma ve tazelenme alanı olarak düşünebilirsiniz. Ailecek yapılacak her önemli konuşmanın merkezi haline gelecektir. Burada alınan kararlar daha dengeli ve daha düşünülerek alınır. Bu alanın aurası yani enerji alanı oldukça pozitif ve dengeleyicidir. Saf bir enerjisi vardır bitkilerin. Sizi canlı tutar ve ruhunuza yenilenme duygusu verirler. Ailecek yapılan tartışmalar için en ideal köşeler buralar olacaktır. Yeşil bir dünyada tartışma ve negatif barınamaz. Çocuklarınız için tam bir düşünme alanıdır. Eğer bir davranışları yüzünden mola zamanı verdiyseniz canlı köşeniz farkındalıkları için en doğru yer olacaktır.

Para ve iş gibi maddesel konuların ve yaratıcılığınızın köşesi bu köşedir. Bitkiler berekettir ve üreticidir. Eğer evinizin yeşil alanları ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa online danışmanlıklar ve bitki bakımları için eğitimler almanızı tavsiye edebilirim.

Yeşil dünya iş dünyamız için yeni düzende olmazsa olmaz bir unsur olacaktır kuşkusuz. Artık evlerimizde çalışmaya alışmaya başladığımız bu günlerde tekrar kalabalık ortamlara, ofis havalandırma sistemlerine ve taşıdığımız negatif duygu durumumuza bir çözüm bulmak kaçınılmaz olmuş durumdadır. Çalışanlar ve müşterilerimiz için psikolojik bir etki olacak bitkileri nasıl kullanacağımızı ve faydalarını anlatmak isterim.

Ofisinizde uygulayacağınız bitkisel alanlarda kullanılacak bitkiler çok önemlidir. Sağlığınız ve psikolojimiz için doğru konumlandırılmaları ve uygulanmaları gerekir. Bu alanlar hem şifa için hem de para kazanma ve motivasyon alanları olarak işyerinizin en önemli alanları olacaktır. Yaratıcılık ve üretkenlik toplantılarınızı yapacağınız alanlarda bitkiler ile bir alan yaratmak toplantılarınızın ve hayal gücünün sınırsızlığının mucizelerini görmenize yardımcı olacaktır.

Çalışanlarınızın masalarına koyacağınız bir küçük bitki üretkenliğin, motivasyonun, disiplinli olmanın ve ekip ruhunda çalışmanın etkilerini artıracaktır. Stres altında çalışmanın ne kadar zor olduğu düşünülürse böylesine küçük ama büyük etkileri olan bir çözüm oldukça faydalı olacaktır. Özellikle havanın temizlenmesinde ve bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesinde etkileri olan bu bitkilerden faydalanmanızı tavsiye ederim.

Evinizde mutlaka bulundurmanız gereken bitkiler ve özellikleri ile ilgili bilgileri bir sonraki yazımda okuyabilirsiniz.

Ruhunuz ve bedeniniz daima yeşil kalsın….