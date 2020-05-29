Yaşam alanınız şifalı olsun

Geçen yazıda yaşam alanlarımızda nefes alan ve bizimle iletişim kuran köşelerden bahsetmiştim. Bu köşelerin hayatımızda nasıl etkileri olacağını kısaca anlatmıştım. Bir kez bitkilerin şifalı dünyasına adım atarsanız vazgeçemezsiniz. Bu alana geçmenizi ve bu farkındalığı yaşamanızı çok isterim. Şimdi bu köşeleri nasıl oluşturabiliriz ve hangi bitkilerden yararlanmalıyız?

Yeşil dünyaya nasıl bir adım atalım?

Planlama adımı

1. Öncelikle evinizde kendinizi iyi hissettiğiniz size ve ailenize iyi geleceğini düşündüğünüz köşeyi seçmekle başlayın.

2. Seçeceğiniz köşenin ışık alması ve ayakaltında olmaması önemlidir. Unutmayın ki bu alan sizin mutluluk ve huzur köşeniz olacak.

Dekorasyon adımı

1. Planlamanızın içerisinde bitkilerinizin yanına yerleştireceğiniz ufak da olsa bir oturma alanı oluşturmanız son derece önemlidir. Minik bir sofa, bir berjer ya da bir yer minderi işinizi görebilir. Hem dinlenmenizi hem de yeşil dünyada kendiniz ile iletişim kurmanızı sağlayacaktır.

2. Bu alanda size iyi gelecek dekoratif objeler kullanabilirsiniz. Ayaklı bir abajur, minik bir sehpa, bitkileriniz için bir çiçeklik uygun dekorasyon için yeterli olacaktır.

Bitkileri planlama adımı

1. Bitki seçimi çok önemlidir. Hem seçtiğiniz alana uyum sağlaması hem de evinizde size şifa verecek bir bitki listesi hazırlamak bu köşenin en önemli adımıdır.

2. Seçeceğiniz bitkilerin dekoratif, kolay bakılabilir ve şifacı olması gerekir. Sizlere bu köşede mutlaka olması gereken 5 bitkiden bahsetmek istiyorum:

Areka Palmiyesi

Yeşil ve oldukça gösterişli bu salon bitkisinin köşenize uygun her boyunu rahatça bulabilirsiniz. Areka bitkisi oldukça yaygın bir salon bitkisidir. Ekvatoral bir görüntüsü vardır. En önemli özelliği hava temizleyici ve dengeleyici olmasıdır. Ortamın oksijen dengesini sağlar ve havadaki karbondioksit seviyesini düşürür. Direkt güneş ışığını sevmez. Yaz aylarında haftada 2 kez sulamak gerekir. Bakımı kolaydır ve ortamınızı güzelleştirmek için ideal bir salon bitkisidir.

Sanseveria

Paşa kılıcı olarak da bilinen bu sert ve sivri uçlu mucize dünyanın en faydalı hava temizleyicilerinden birisidir. Bakımı oldukça kolay ve normal bir gün ışığında rahatlıkla büyüyebilir. Yerini ve ışığını severse boyu metrelerce uzayabilr. Aynı zamanda bazı inançlara göre boyu bir metreyi geçen bir kılıç bitkiniz varsa hazır olun ev alabilirsiniz.

Chlorophytum

Kurdele çiçeği olarak bilinen bu görkemli sarkıt çiçeği tam bir oksijen makinası gibidir. Sigara ve yemek kokularını emerek mekana ferahlık ve temizlik verir. Özgür olmayı ve diğer dostlarına tepeden bakmayı sever kurdele çiçeği . Eğer imkanınız varsa onu yukarıdan sarkıtmanız kurdele çiçeğinizin çok hoşuna gidecek ve minik minik kurdele biçiminde yeni yavrular verecektir. Fazla güneşe ihtiyaç duymayan bu çiçek size kendinizi iyi hissettirecektir, emin olabilirsiniz.

Kaktüs

Bu şifalı köşenizde mutlaka 40-50 cm uzunluğunda bir kaktüsünüz olsun. Kaktüs hem negatif enerjimizi emer hem de ortamdaki radyasyon seviyesini tüm gece temizleyerek düşürür. Bakımı kolay olan bu mucize bitkiniz, yerini sevdiğinde çiçekler açması ile size bambaşka duygular hissettirecek, hazır olun.

Aloe vera

Kızılderililerin mucize bitki olarak gördükleri aloe vera bakımı kolay ve yetiştirmesi çok keyifli bir bitkidir. Ancak alırken aloe veranın yabani ve doğal olmasına özen göstermelisiniz. Tam bir şifacıdır. İçindeki jeli sayesinde yanıklar, cilt lekeleri, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca size güzellik ve dinginlik vererek şifa köşenizin hakkını verecektir.

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Bu beş bitki ile nefes alan bir köşeyi kurgulamaya başlayabilirsiniz. İlk etapta fazla bitki ile başlamayın. Bir kursa katılın ve bitkiler ile ilgili bakım tavsiyelerine doğru açıdan bakın.

Biz akademimizde öğrencilerimizle bitki temel bakımları ve konumlandırmaları ile ilgili pek çok faydalı bilgiyi paylaşıyor ve bunun hobi değil, yaşam tarzı olduğunu anlatıyoruz. Siz de yaşam tarzınıza yeni bir adım atın ve hayatınızı canlı tutun.

Bir sonraki yazıda sizlere bir sürprizim olacak. Çocukluğunuzun pencere önü çiçeklerini ve anlamlarını konuşacağımız yeni yazılarım için şimdiden çok heyecanlanıyorum.

Ruhunuz ve bedeniniz daima yeşil kalsın...