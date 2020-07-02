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02.07.2020 - 21:06 |

Yavru Kedi Ne Yer, Nasıl Beslenir? Yavru Kedilere Ne Verilir, Ne Verilmez?

Bir yavru kedi sadece bir yemek yiyorsa, o yiyeceğe alışacak ve daha sonra değiştirmek zor olacaktır. Bununla birlikte, bir kedi yavrusu hayatının ilk yılında çeşitli yiyeceklerle tanışırsa, en sevdiği yiyecek olsa bile, başkalarını da yiyecektir. İlk yılında yavru kedinizi sunmak için bazı yiyecekler bulunmaktadır. Sizler için yavru kedilerin nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgiler derledik.

Yavru Kedi Ne Yer, Nasıl Beslenir? Yavru Kedilere Ne Verilir, Ne Verilmez?
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Yavru kediler belki de sizlerin en şirin dostlarıdır. Bu şirin dostların sağlıklarının da yerinde olması için düzenli ve sağlıklı beslenmesi gerekmektedir. Özellikle yavru kedilerin beslenmesi konusunda daha da hassas davranılması gerekmektedir.

Yavru Kedi Ne Yer?

Yavru kediniz iyi bir kedi yavrusu yiyeceği veya tüm kedi yaşam aşamaları için etiketlenmiş bir yiyecek yiyor olmalıdır. Yiyeceklerdeki çok fazla değişiklik sindirim rahatsızlıklarına neden olabilecektir. Yiyeceklerin lezzetlerini değiştirmekten çekinmeyin, ancak tutarlılığı korumak için aynı marka içinde kalmalısınız.

Konserve kedi mamalarında bulunan çeşitli malzemeler, yavru kedinizi farklı yiyeceklere ve zevklere tanıtmak için harika bir yol haline getirir. Karides, balık, çeşitli kümes hayvanları ve daha fazlasını deneyebilir. Birçok kedi sahibi, kedilerine bir şeyler öğretirken eğitim muamelesi olarak konserve yiyecekleri kullanır.

Yavru Kedi Nasıl Beslenir?

Anne kedinin sütü, yavru kedinin yaşamın ilk dört haftasında ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Annelerinden ayrılmış yeni doğmuş yavrularınız varsa, yeni bir anne kedi bulmanıza yardımcı olabilecek bir veteriner, barınak veya deneyimli koruyucu bakım vericisi ile görüşün. Koruyucu bir anne bulamazsanız, lütfen ticari bir süt ikame edicisi ile biberonla beslemenin doğru yolu hakkında veterinerinize danışın. Lütfen herhangi bir yaştaki kedilere düzenli inek sütü sunmayın. Kolay sindirilemez ve ishale neden olabilir.

Yavru Kedilere Ne Verilir?

Pişmiş balıklarınızı yavru kedinizle paylaşırsanız, yavru kediniz mutlu olacaktır. Alabalık, yayın balığı, somon veya ton balığı her biri kediniz tarafından takdir edilecektir. Bunun dışında yavru kedinize pişmiş sığır eti, tavuk, hindi, kuzu eti, geyik eti veya diğer yağsız etler sunmaktan çekinmeyin. Ona biraz et verdiğinizde, küçük parçalara ayırın veya parçalayın. Bazı kedi yavruları açgözlü olur ve büyük parçalarla uğraşabilir ve kendine zarar verebilir.

Kediler zorunlu etoburlar olmasına rağmen, kedinizin yemeklerine biraz sebze eklemek faydalı olacaktır. Birkaç brokoli çiçeği veya ince doğranmış marul veya diğer salata yeşillikleri sunulabilir.
Yavru kedinize bu farklı yiyeceklerden birini sunarken,% 10 kuralını unutmayın.

Yavru kedinizin günlük yemeğine eklediğiniz hiçbir şey, toplam günlük kalorinin % 10'undan fazlasını oluşturmamalıdır. % 10'dan fazlası yemeğinin beslenme dengesini bozabilir. Buna ek olarak, bir seferde sadece bir yeni ürün sunun. Ona başka bir şey teklif etmeden önce bu yemeği tatma ve tanıma şansı verin.

Yavru Kedilere Ne Verilmez?

Tıpkı insanlar gibi çiğ yumurta veya çiğ et tüketimi kedilerde de zehirlenmelere yol açabilir. Hastalığın belirtileri değişir, ancak kusma, ishal ve uyuşukluk içerebilir. Bu nedenle kedinizi bu çiğ gıdalardan uzak tutmaya dikkat edin. Çiğ yumurtalar ayrıca cilt ve kaplama sorunlarına yol açabilecek bir enzim içerir. Kedinizi de çiğ kemik yemekten koruyun. Bu girişim onları boğabilir, sindirim sistemine veya dişlerine zarar verebilir. Bunun dışında çikolata, alkol, inek sütü ve soğan gibi yiyeceklerden kedinizi mutlaka korumalısınız.

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