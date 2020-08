Yaz aylarında hangi burç nasıl beslenmeli?

Yükselen Koç

Ağırkanlı olmaktan haz etmeyen bir doğaya sahipsiniz. Yemeğin de aperatifi sizin için en idealidir. Fakat hızlı yemek yemenin zararını hepimiz biliyoruz pek tabii ki. Özellikle yaz aylarında fast food ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Kızartmalar hızlıca gidecek yaz aylarının vazgeçilmez akşam yemeklerini süsler fakat azı karar, çoğu zarar ilkesini atlamayın. Kırmızı meyve ve sebzeler, demir, çinko gibi iyonların vücudunuzdaki dengesine dikkat etmelisiniz. Aşırı terliyor olabilirsiniz. Bu durumu kontrol altına almak için aşırı baharatlı ya da tuzlu gıdalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Önceliğiniz fit olmak ve beden sağlığınızı önemsemekse, kötü alışkanlıklarınızın yerini iyileri ile değiştirmelisiniz. Tek başınıza ya da arkadaşınızla yürüyüş yapmayı tercih etmek, hem kesenizi hem de sağlığınızı tehdit altına almayacaktır. Ya da sağlığınız için gerekli olan tüm yiyecekleri özenle seçmelisiniz.

Yükselen Boğa

Bedeninizin sürekli su topladığından şikâyet ediyor olabilirsiniz. Bu durumda yediğiniz yemeklerin tuz oranına dikkat etmelisiniz. Hormonel dengeyi sağlayan ve metabolizmadaki şeker dengesini koruyabilecek besinler tüketmek önemli olacak. Tarçın kabuğunun çayınızda ya da içtiğiniz suda bulunması bedeninizdeki su oranını dengelemeye yardımcı olacaktır. Yemek yediğiniz yerin konforu sizin için birinci prensibiniz olabilir. Yemek alışkanlıklarınızda uyguladığınız katı kuralları bozmak yerine farklı alternatif planlar üretmek sizi daha iyi hissettirebilir. Katılacağınız sanatsal aktiviteler, doğayla iç içe olmak, kişisel bakımınıza vakit ayırmak beden ve zihin sağlığınızı koruyabilir.

Yükselen İkizler

Zihnin hızlı çalıştığı doğaya ait bir burcun mensubusunuz. Zihni sakinleştirmek yaz aylarının yoğun temposunda sizin için zor olabilir ve bu durum zihin- beden dengenizi bozabilir. Uyku kaçırıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı deneyimlemelisiniz. Zihni sakinleştirici çaylar gayet iyi gelebilir. Özellikle ıhlamurun sakinleştirici etkisini deneyimlemelisiniz. Melisa ve papatya çayları da etkili olabilir. Hazır gıdalardan uzak durmanızda fayda vardır. Her şeye yetişmek ve herkesi mutlu etme çabalarınız sayesinde gösterdiğiniz ekstra performanstan ötürü al ver dengenizi koruyamıyorsunuz. Bu dengeyi korumak ve yerini iyileri ile değiştirmek için bağışlarda bulunabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Hafıza ve geçmiş yengeç burcu ile ilintilidir. Kokular yengeç burcu için çok daha önemlidir. Yiyeceğiniz besinleri önce koklayıp, sonra ağza atma kararını vermek Yengeç burcunda otokontrol oluşturabilir. Bu sıcak yaz aylarında ağır gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Mide asidini etkileyecek ya da bozacak olan besinlerden uzak durmalısınız. Bağımlılıklarınız kolay bozulmasa da direncinizi kırmalı ve hayatınıza yeni bir şey eklemeyi (öncü burç) ihmal etmemelisiniz. Sizlerin motivasyonunu yükselten ve yanında huzur bulduğunuz arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelere öncülük edebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla bir araya gelip onlara daha sağlıklı sofralar hazırlayabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sıcak yaz aylarında Güneş ışınlarından teninizi korumanız gereklidir. Onu parlatacak ve güzel gösterecek ürünleri güneş ya da bakım kremlerini denerken bu ürünlerin doğal olmasına dikkat etmelisiniz. Protein içerikli besinler, et ve et ürünleri Aslan burçları için idealdir. Yaş aldıkça beslenme şeklini hafifletmeli ve et sebze dengesini sağlayacak sağlıklı tabaklar tüketmelidir. İçinde bulunduğunuz ortamda tüketilen yemeklere, şekerli gıdalara daha çok dikkat etmelisiniz. Tatlı düşkünü bir arkadaşınızla geçireceğiniz vakitler şeker dengenizi bozabilir sizi asabileştirebilir. Dikkat!

Yükselen Başak

Bağırsaklarınızı çalıştırmak için lifli gıdalar tüketmeye önem vermelisiniz. Çok çalışmaktan yemek yemeyi unutabilir, öğün atlayabilirsiniz ve hızlı tüketilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu konulara dikkat etmeniz özellikle yaz aylarında size daha fazla fayda sağlayacaktır. Ara sıra detoks yapmak da tam size göre bir şifa yöntemi olacaktır. Farklı kültürel alanlara karşı ilginiz yoğunlaşabilir. Yer değişikliği yemek düzeninizi değiştirebilir ve yöresel yemekleri biraz fazla kaçırabilirsiniz. Bu konularda tedbiri elden bırakmamayı deneyimleyin.

Yükselen Terazi

Düzenli öğünler tüketmek, baklagiller ve sulu gıdalar size fayda sağlayacaktır. Hamur işleri ve unlu mamullerden olabildiğince uzak durmalısınız. Vücut hormonel dengesini bozacak ve bol şeker ihtiva eden ürünlerden uzak durulduğu müddetçe arzu ettiğiniz denge uyum ve huzura beden sağlığı olarak da erişebilirsiniz. Düzenli öğün sistemini yakalamak için başkalarına düzenli bir şekilde yemek yapmayı kendinize görev edinebilirsiniz. Başkalarına yemek yapmak için harcayacağınız efor kendi yemek programlarınıza olan itimadınızı da güçlendirebilir, irade kontrolünü sağlamakta ustalaşabilirsiniz.

Yükselen Akrep

Vücut yağ dengesini koruyabilecek gıdalar tüketmelisiniz. Hormonel dengeyi düzenleyecek ürünler tüketmek de fayda sağlayacaktır. Lifli besinleri tercih etmelisiniz. Bitter çikolata, keskin tatlar ve kokular istekleriniz arasında olabilir. Kuru gıdalar tüketmeyi daha çok tercih edebilirsiniz. Lif dengesi açısından kuru kayısı, kuru dut, kuru ananas dilimi gibi suyu alınmış meyveler de iyi gelebilir. Fakat meyve suları özellikle yaz aylarında vücut sağlığınız için daha zararlı olabilir. Kendinize takım arkadaşları bulmayı deneyimleyin. Özellikle kilo problemleriniz için birlikte diyet programları uygulayabileceğiniz güvenilir arkadaşlarınız sizi beden ve zihin sağlığı konusunda destekleyecektir.

Yükselen Yay

Yaz aylarında baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan uzak durmaya daha fazla özen göstermelisiniz. Karaciğeri temizleyen ürünler tüketmek sizin için önemli olacaktır. Alerjik reaksiyonlar verebilecek gıdalardan uzak durmayı başarmalısınız. En başında ise düşmanınız en masum görünen bir meyve olabilir. Bu konuda alerjik reaksiyonları hızlıca tetikleyen meyvelerin başında çilek geliyor, unutmayın. Karaciğeri ne kadar mutlu ederseniz beden sağlığınız da o kadar yerinde olacak demektir. Enginar bu konuda en bilineni belki de. Kendinize has belirlediğiniz manavınız, bakliyatçınız, kasabınız vb. olmasına özen gösterin.

Yükselen Oğlak

Yaz aylarında üzerinizdeki sorumluluk yükünü hızlıca alacak, sizi rahatça uyku düzenine sokacak süt ve süt ürünleri, özellikle keçi sütü ve ürünleri tüketmeye önem gösterin. Kemik ve kas sistemi gelişimi açısından tuz tüketimini iyi dengelemelisiniz. Özellikle deniz, havuz aktivitelerinde yaşayacağınız krampları önlemek açısından tuz tüketimi hayati fayda sağlayacaktır. Yoğun sorumlulukları olan hayatınızı ek vitamin takviyeleriyle bir nebze kolaylaştırabilirsiniz. Öğün atlamamak ve düzenli beslenmek önemli olacaktır.

Yükselen Kova

Doğal ve organik olana yönelmelisiniz. İşlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Hafif ya da aperatif de olsa gıda boyalarıyla işlenmiş farklı tatları denemekten kaçınmalısınız. Yaş aldıkça hareketleriniz kısıtlanacağı için beden sağlığınızı kaybetme riskiniz artabilir. Balık ürünlerini kırmızı ete oranla daha çok tercih etmeniz fayda sağlayacaktır. Vücut mineral dengesini kurabileceğiniz öğünler tüketmeniz beden sağlığınızı korumanızı sağlayacaktır. Kendinize ev yemeği yapan yeni yerler keşfetmelisiniz. Ya da kendi yemeğinizi kendinizin yapabileceği eğitimler alabilirsiniz. Anne eli değmiş yemekler de tercihleriniz arasında olabilir pek tabi.

Yükselen Balık

Vücudunuz suyu ve tuzu tutma eğilimi gösterebilir. Bu durum vücut bölgenizde ödem ve şişlikler olarak karşınıza çıkabilir. Bağımlı olduğunuz beslenme rutininizden uzaklaşmalısınız. Şekerli gıdalardan herkesten daha çok uzak durmayı tercih etmelisiniz. Aromaterapi tam sizin burcunuza göredir. Kokular, uçucu yağlar ve özel besinlerle hazırlanan detokslar, beslenme şekliniz haricinde vücudunuzu şaşırtacak ve rutininizi bozacak olumlu eylemler olacaktır.

Yakın çevreniz ve komşularınız vesilesiyle o vazgeçemediğiniz tatlılardan uzak durmanın yolu belki de yeni tatlı tarifleri araştırıp yazmaktan geçiyor olabilir. İyi bir anlaşma ile görsel hafızanızla doyuma ulaşabilirsiniz. “Siz tatlı yapmaktan keyif alıyorsunuz, ben size yeni bir tatlı tarifi bulayım” gibi bir çalışma içerisine girebilirsiniz.