Yaz için en iyi nemlendirici nasıl seçilir?

Daha ince formüller

Yazın asla giymeye cesaret edemediğiniz kazaklar gibi, aynı şey ağır cilt bakım ürünü formülleri uygulamak için de geçerli olmalıdır. Çünkü vücudunuzun yaz aylarında giysinizden alacağı ekstra sıcaklığa ihtiyacı olmadığı gibi, cildinizin de ekstra nemlendirmeye ihtiyacı yoktur.



Bunun yerine, teninizi yağlı hale getirmeden cildinizin susuzluğunu giderecek hafif bir nemlendirici formüle ulaşmalısınız.



Ne kadar sıcak veya cildinizin ne kadar yağlı göründüğüne bakılmaksızın, cildinize her zaman nemlendirici uygulamak oldukça önemlidir.



Düzenli nemlendirme olmadan cildiniz susuz kalabilir. Bu da yağ bezlerinizi aşırı çalışma ve hıza zorlayarak daha yağlı bir cilde sebep olacaktır.



Artık yaz aylarında yoğun cilt bakım ürünü formüllerini hafifletmenin neden bu kadar önemli olduğunu bildiğinize göre, aslında hangi nemlendiricilerin cilt bakım rutininize eklemeye değer olduğunu öğrenme zamanı...



30 yaşın üzerindeyseniz...

30 yaşın üzerindeyseniz hem nemlendiren hem de yaşlanma belirtilerini önleyen çift etkili bir nemlendiriciden yararlanmalısınız. Hafif su bazlı nemlendiriciler sizin için ideal olacak.



SPF

Güneş koruması, yaz boyunca sabah cilt bakım rutininizin bir parçası olmalıdır. Bu nedenle, SPF'li bir nemlendirici kullanmıyorsanız; nemlendirici özelliği yüksek ve geniş spektrumlu kremlerden yararlanın.