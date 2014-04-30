30.04.2014 - 18:12 |
Yedikleriniz bebeğin genlerini etkiliyor!
Daily Mail'de yayınlanan bir habere göre hamile kalmadan önce yenilen yiyecekler, bebeğin hayatını tamamıyla etkiliyor.
Araştırmacılar hamile kalmadan önce yenilen yiyeceklerin bebeğin genlerini etkileyebileceğini ve DNA'da kimyasal değişikliklere neden olabileceğini ortaya çıkardı.
London School of Hygine &Tropical Medicine'den araştırmacı Andrew Prentice, " Annenin hamile kalmadan önce yediği şeyler inanılmaz öneme sahip. Döllenme öncesinde vücutta pek çok etkileşim yaşanıyor. " dedi.
Profesör Prentice'in yaptığı araştırmalar sonucu hamilelik öncesi beslenme ile obezite, kanser ve bağışıklık sistemini etkileyen genler arasındaki bağ ortaya çıkarılmış oldu.
Genleri etkileyen kimyasal değişikliklere neden olan besin değerleri B2, B6 ve B12 vitaminleri, folik asit, metiyonin ve kolin olarak belirtildi.