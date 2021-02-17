Yemek Borusu Yanması Neden Olur? Yemek Borusunda Yanma Hangi Hastalıkları Tetikler?

Toplumun büyük bir kısmında görülen yemek borusu yanması durumu, kadınlarda daha sık gözlemlense de erkeklerde ise, yemek borusu hasarına daha çok rastlanır. Bu hastalık, çocuklarda ve yaşlılarda da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yemek Borusunda Yanma Hangi Hastalıkları Tetikler?

Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine,

Peptik darlığa (midenin bir kısmının daralması) ,

Sindirim kanalı kanamalarına,

Akciğere mide sıvısı kaçmasına bağlı olarak ortaya çıkan zatürreye,

Farenjit, larenjit, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına,

Yemek borusu iltihabına (özofajit),

Anemiye,

Sindirim kanalında meydana gelen kanamalara,

Kansere,

Yemek borusu kanserine neden olan Barrett hastalığına yol açar.

Reflünün Belirtileri

Reflünün en çok karşılaşılan belirtisi göğüste yanma hissidir. Bazı insanlar yanma hissini boyunda, midesinde, sırtta ya da omuzlarda hatta kolda bile hisseder. Bu rahatsızlık, genellikle kalp ağrısından ayırt edilemez. Bu nedenle de hastalar genellikle doktora başvurmayı tercih eder. Bu nedenle göğüs ağrısı nedeni ile doktora başvuran kişilere koroner anjiyo yapılarak negatif bulunan hastaların yarısında reflü tanısı konuluyor.

Reflüde ağrı, saatlerce süren akut başlangıcı ağrılar, hastayı uykudan uyandıracak boyutlara ulaşır. Aynı zamanda antiasit yiyeceklerle hafifler, ara öğün ve gıdalarla yakından ilişkilidir. Sırt üstü yatma ve öne eğilme sırasında daha çok hissedilir. Buna regürjitasyon, % 50 olguda pyrozis ve disfaji gibi semptomlar da eşlik eder. Reflünün eforla ilgisi yoktur. Sıkça sırt bölgesinde ya da sternum altında hissedilir ve genellikle de yayılım göstermez. Ağrı ile birlikte ağıza eksi su gelmesi de reflünün en belirgin belirtileri arasında yer alır.

Reflünün Tedavisi

Reflü hastalığı, günümüzde tanısı konduktan sonra tedavi altına alınabilen ve önlenebilen hastalıklar arasında yer alır. Yemek ile birlikte midede öğütücü görevi görecek asit salgılanmaya başlar. Yemek bittiği zaman salgılanan asidin bir kısmı mideden taşarak yemek borusunu tahriş eder. Reflü aracılığı ile yemek borusundan geçen asit, yemek borusunda hasara neden olur. Bunun da tedavisi için ilaç kullanılır. Doktor hasarın büyüklüğüne göre farklı tedavi yöntemlerini de önerebilir.