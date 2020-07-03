Yengeç burcu erkeği aşk ve cinsellikte ne arar?

Aşık yengeç erkeğinin en belirgin özelliği koruyucu ve duygusal olmasıdır. Yengeç erkekleri sevdiklerini inanılmaz şekilde koruyor ve onunla rahat ve güvende hissettiğinizden emin olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Yengeçler kabuklarında yaşarlar ve evlerini gittikleri her yerde sırtlarında taşırlar. Onlar da yavaş hareket eden yaratıklardır.

Yengeç için mükemmel bir eşleşme söz konusu olduğunda, Akrep kolayca en başta yerini alacaktır. İki su işareti, duygusal uyumluluk, güven ve bağlılık ile ilgili benzer değerleri paylaşır. Boğa, Yengeç için bir başka harika eşleşme seçeneğidir. Her ikisi de yavaş hareket eden, sadık ve rahat kişilerdir.

İkizler veya Kova ile bir bağlanma söz konusu olduğunda ise yengeç burcunun birkaç şeyden taviz vermesi gerekebilir. Çünkü yengeçler, içe dönük ve güvenli bölgelerinde olma eğilimindedir. Bu iki burç ise sosyal olmayı çok sever. Ancak tüm burçlarda da olduğu gibi, bilinçli ekip çalışması sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişki yaratabilir.

Yengeçlerin sezgisel doğaları; çarşaflar arasında tatmin edici bir duygu sağlar. Yengeç erkekleri, aşırı duygusallıkları ve doğaları sayesinde her isteğinizi yerine getirmekten zevk alırlar. Ancak bir şey istediğinizde bunu ona mutlaka söylemelisiniz. Yengeç erkekleri teşvik edilmezse yatakta biraz utangaç olabilir.