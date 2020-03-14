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14.03.2020 - 16:36 |

Yeni doğan bebekte corona virüs çıktı!

İngiltere'de zatürre şüphesiyle hastaneye götürülen annede corona virüse rastlandı. Doğumdan hemen sonra yapılan corona virüs testi pozitif çıkan yeni doğan bebek ise virüsün bulaştığı en genç vaka oldu. Doktorlar, bebeğe corona virüsün ne zaman bulaştığını bilmiyor

Yeni doğan bebekte corona virüs çıktı!

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte corona virüse rastlandı. Yeni doğan bebek, dünyadaki en genç corona virüs vakası oldu. Doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk corona virüs testine tabi tutuldu.

Ne zaman bulaştığı bilinmiyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da corona virüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.

The Sun, çocuğun hâlâ aynı hastanede tedavi gördüğünü fakat annenin enfeksiyon konusunda özelleşmiş bir hastaneye transfer edildiğini öne sürdü.

Hastane de açıklama yaptı

Hastanede görevli Sağlık Bakanlığı çalışanlarından biri şöyle konuştu:

"North Middlesex Üniversite Hastanesi'nde corona virüs testi pozitif çıkan iki hasta var. Bir tanesi karantina altında tedavi edilirken diğeri ise özel bir merkeze transfer edildi. Hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. İngiltere Halk Sağlığı'nı bu konuda kılavuz olarak alıyoruz. Hastaların tedavi gördüğü odaların yanı sıra kendilerini izole etmesi gereken hastalarımızla yakın temasta olan çalışanlarımızın bulunduğu yerleri de temizliyoruz."

İngiltere'de anne ile yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı. 

 

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