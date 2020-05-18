Yeni fikirler var

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Koç burcunda ilerleyen Ay bizi daha hızlı ve aceleci kılıyor. Bitmekte, sonlanmakta olan şeyler de var. Özellikle öğle sonrasında yapabileceğimiz pek çok şey var. Hareket ve özgürlük ihtiyacındayız. Ancak Ay küçülürken daha çok niyet ve düşünce içindeyiz. Bugün bizi daha cesur kılan şeyler olabileceği gibi, aşırı cesaret başımıza sıkıntılar da açabilir.

Nelerden kaçınmalı? Aşkta ve duygusal alanda fazla çocuksu ya da saf bir tutum içinde olabiliriz. Bugünlerde aşkta kendimizi fazla kaptırdığımız ve kontrol edemediğimiz durumlar olabilir. Ancak pek çok şey yine de havada duruyor ve ilişkilerimizde hatalara oldukça açığız. Bugün özellikle hayalci düşünmek ve kuralları hiçe saymak yüzünden başımız ağrıyabilir. Biraz daha öngörülü olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Yılan Bugün özellikle daha karizmatik ve çekicilik taşıyan kişiler ve konular öne çıkabilir. Gücümüzü olumlu yönde kullanmaya özen gösterelim. Duygusal konularda yıkıcı olmamaya bakalım.