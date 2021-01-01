Yeni yıl için kendi hedeflerinizi belirleyin!

Psikolog Özgenur Taşkın, herkes için önerilen genel listeler yerine kişinin kendi ihtiyaçlarına uygun listesini hazırlaması gerektiğine dikkat çekti.

Başarı hedefi endişeye yol açabilir

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şunları söyledi: “Etrafınızda geçen onca yeni yıl listesi, büyük büyük kararlar yerine kendi listenizi oluşturmaya ne dersiniz? En yalın hali ile. Önümüzde 12 ay olan yeni bir yılı ‘başarılı’ geçirmeyi planlıyorsanız, başarıyı kendinize birinci şart olarak seçmek sizi daha çok kaygılandıracaktır. Ya yapamazsam endişesini de beraberinde getirebilir.

Kişiye uygun olmayan hedefler baskı oluşturabilir

Başkalarına uygun olan yeni yıl listelerini, yeni yıl kararlarını kendimize uygunmuşçasına üstlenmeye çalışmak aslında istemediğimiz hedefleri üzerimizde baskı olarak hissetmemize sebebiyet verebilir. Çokça duyduğumuz ‘mahalle baskısından’ pek de farkı olmayan bir durumdur.”

Olumsuzluklar listelenebilir

Bu kaygıyla başa çıkmak için kişinin liste yapabileceğini belirten Özgenur Taşkın, “Şöyle bir adım herkes için motive edici olabilir: Kişinin kendisini mutsuz hissettiği, başarısız hissettiği ya da durması gerektiğini bildiği ama kendini durduramadığı yerleri kişileri ve zamanları listeleyebilir. Bu listeyi de kendine bir ‘hatırlatıcı’ olarak bir kenarda bulundurabilir. O liste okunmasa bile bir kenarda olduğu bilindiğinde kişiye destek olacaktır” diye konuştu.

Sloganlar belirleyin

Yeni yıl hedefleriyle ilgili uzun listeler yerine sloganlar hazırlanabileceğini belirten Özgenur Taşkın, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ünlü markları genellikle tek bir sloganları vardır. Markanın adını duymasanız bile sloganından hangi marka olduğunu hatırlarsınız. Şimdi size gelecek olursak yeni yılda hissetmek istediğiniz duygularınızı bir kutuya koyduğunuzu düşünün ve onları anımsatacak bir slogan belirleyin.

Nasıl mı? ‘Ben yeni yılda mutlu, başarılı ve huzurlu olmak istiyorum. Bunların hepsini bir kutuya koydum’ deyin ve bir slogan belirleyin. Mesela slogan ‘Sadece yap!’ olabilir. ‘Parla’ olabilir, ‘Bekle’ olabilir. Bir kelime olabilir ama sizi o duygulara götürmesi mümkündür.

Sadece anımsa!

Sloganlar tam da işimizin yoğun anında, ilişkimizin raydan çıktığı anda ya da zorluklarla karşılaştığımızda bize çok değerli bir anımsatıcı olarak belirebilir. Belki de buradan yola çıkarak sizin sloganınızı ‘Sadece Anımsa’ olabilir. Biz ruh sağlığı uzmanları olarak kelimelerin gücüne ve kişinin kendine inandığı sürece yol alabileceğine oldukça fazla inanmaktayız. Peki ya sizin sloganınız ne?”