Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Yeni doğan bebeklerde sarılık problemi birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar içerisinde emme problemi, Prematüre doğum, yeterli beslenmeme, Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ile beraber anne ile kan uyumu olmaması gibi daha birçok değişip sorun ön plana çıkıyor.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer?

Birçok ebeveyn yeni doğan bebeklerde sarılık nasıl geçer sorusunun cevabını merak ediyor. Bebeğin kaç günlük olduğu ve kilosu ile beraber bilirubin düzeyine bağlı olarak belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınır.

Bu sorun 2 ya da 3 hafta içerisinde kendi kendine geçen bir problemdir. Tabii bu dönem içerisinde mutlaka uzman doktor kontrolü altında periyodik olarak bebeği göstermek çok önemlidir. Eğer bu süreç içerisinde bilirubin değeri normalden yukarı çıkar ise, o vakit belli başlı bazı yöntemler ele alınarak uygulama yapılır. Özellikle fototerapi ismi ile bilinen ve doğru boyunda ışık yeni lambaları eşliğinde ışık tedavisi gerçekleştirilir.

Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Eğer normal bir seviye içerisinde yeni doğan bebekte sarılık gerçekleşiyorsa, bunun doğal süreçte geçmesi için kontrol altında tutulur. Yani uzman doktor kontrolünde bebek 2 veya 3 hafta boyunca kontrolden geçer. Fakat eğer bu zaman çerçevesinde yeni doğan bebekte sarılık problemi hala gelmemiş ise, o zaman fototerapi uygulanır.

Bu yöntem içerisinde bebeğin gözleri ışıktan korunmak suretiyle sadece bezle kalarak, tedavi yöntemi uzman doktor kontrolünde gerçekleştirilir. Ayrıca kan uyuşmazlığı sebebiyle meydana gelebilecek durumlara karşı, böyle zamanlarda bebekler için kan verilmesi de gerçekleşmektedir.

Yenidoğan Bebeklerde Ne İyi Gelir?

Pek çok ebeveyn yenidoğan bebeklerde sarılık nasıl geçer sorusunu merak etmekte ve bilgi almaya çalışmaktadır. Bebeklerin yeni doğması ile beraber ortaya çıktığından dolayı birçok anne babayı ciddi anlamda korkutur. Ancak minik yavruların büyük bir çoğunluğunda korkulacak bir durum teşkil etmez.

Bu sebepten dolayı doktor kontrolü altında 2 veya 3 hafta içerisinde yeni doğan bebeklerde sarılık kendi kendine geçer. Eğer bu gerçekleşmiyor ise o vakit fototerapi yöntemi altında tedavi gerçekleştirilir. Böylece bebeğin sarılık problemi uzman doktor kontrolü kapsamında ortadan kaldırılır.