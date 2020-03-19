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19.03.2020 - 00:00 |

Yeniliklerin arefesindeyiz

Bugün Ay gelecekle ilgili beklentileri, ümitleri anlatan Saka burcunda ilerliyor.

Yeniliklerin arefesindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay gelecekle ilgili beklentileri, ümitleri anlatan Saka burcunda ilerliyor. Aynı zamanda sosyal konular, gruplar da düşüncelerimiz üzerinde etkili olabilir. Yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Özgürlük ve yenilik isteğimiz öne çıkıyor. Değişen koşullara ayak uydurmak için çaba sarf edeceğiz.

Nelerden kaçınmalı? Düşüncelerimizde yeni alternatiflere yol açmaya bakalım. Çoğu zaman yeni bir şeyi denemek stres yaratabilir. Özellikle parasal konularda kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Öğle saatlerinde hızlı değişiklikler yüzünden daha esnek bir tutum içinde olmaya bakalım. Kimi zaman bu durum, yakın ilişkilerde ya da ailevi konular içinde de gerilimlere yol açabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Yılan Düşüncelerimize dikkat edelim.  Bugün derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha tutucu olabilir ve ona göre tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız, ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Ortaklı konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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