Yeniliklerin arefesindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay gelecekle ilgili beklentileri, ümitleri anlatan Saka burcunda ilerliyor. Aynı zamanda sosyal konular, gruplar da düşüncelerimiz üzerinde etkili olabilir. Yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Özgürlük ve yenilik isteğimiz öne çıkıyor. Değişen koşullara ayak uydurmak için çaba sarf edeceğiz.

Nelerden kaçınmalı? Düşüncelerimizde yeni alternatiflere yol açmaya bakalım. Çoğu zaman yeni bir şeyi denemek stres yaratabilir. Özellikle parasal konularda kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Öğle saatlerinde hızlı değişiklikler yüzünden daha esnek bir tutum içinde olmaya bakalım. Kimi zaman bu durum, yakın ilişkilerde ya da ailevi konular içinde de gerilimlere yol açabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Yılan Düşüncelerimize dikkat edelim. Bugün derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.