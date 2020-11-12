Yeşil Mercimeğin Faydaları Nelerdir? Mercimek Çorbası (Yemeği) Neye İyi Gelir?

Yeşil mercimek, yeşil renkte, bakla ailesine ait ve vücuda yararlı bir besin çeşididir.



Yeşil Mercimeğin Faydaları Nelerdir?



- Yeşil mercimek insanlar arasında çok fazla bilinmeyen yararları vardır. Vücut için faydalı besinler arasında bulunmaktadır.

- Kas gelişimi destekler. Kasların oluşumunda etkisi vardır. Kasların güçlenmesinde faydalı olmaktadır.

- Organların düzenli çalışması ve aynı zamanda organlarda meydana gelen hasarı onaran proteinleri vücuda sağlamaktadır.

- Şeker hastalığı günümüzde yaygın bir hastalıktır ve tedavisi biraz acı verici bir tedavi biçimidir. Bu yeşil mercimek şeker hastalığının tedavisinde de kullanılmakta ve tedavi sürecinin iyiye doğru gitmesine katkıda bulunmaktadır. Çünkü diyabet hastalarının tedavisinde en önemli ayrıntı beslenme biçimidir. Yeşil mercimekte bu beslenme biçiminde önemli bir yere sahiptir.

- Vücudumuz için kötü kolesterol zararlı bir etkiye sahiptir. Yeşil mercimekte bu kötü kolesterolü düşürücü bir etki mevcuttur. Bu etkisi sayesinde vücudumuza zararı olan kötü kolesterolün düşürülmesini sağlamaktadır.

- Aynı zamanda kalp sağlığının korunmasında, gelişiminde ve desteklenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda kalp hastalığı olan insanların bu besini tüketmesi hastalıklarının iyi yönde gelişim göstermesini sağlayacaktır. Kalp sağlığında etkili olmasının sebebi ise içerdiği besin içeriğidir. Bol miktarda magnezyum içermesini kalp sağlığını olumlu yönde etkilemesine sebep olmaktadır.

- Yeşil mercimek içerisinde bolca lif kaynağı bulundurmaktadır. Bu da bunu düzenli olarak tüketen insanların kendilerini iyi ve enerjik hissetmesini sağlamaktadır.

- Aynı zamanda mercimek, metabolizma hızlandırıcı bir besin çeşididir. Bu besinin metabolizma hızlandırıcı bir etkisinin olması zayıflamaya yardımcıdır. O nedenle zayıflama isteğinde bulunan insanların bu besini diyet listelerine eklemeleri gerekmektedir.

- Kanser hem tedavi yönünden hem de hastalığın insan üzerinde meydana gelen semptomları yönünden ağır ve zor bir hastalıktır. Yeşil mercimek bu kanser hastalığını önleyici etkiye sahip bir besindir. Aynı zamanda meydana gelen kanser hastalığı ile de savaşarak, bu hastalığa neden olan o kötü hücrelerin büyümesine engel olarak hastalığının yenilmesine yardımcı olmaktadır.



Mercimek Çorbası Neye İyi Gelir?



Mercimek çorbası bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda halk tarafından kansızlık olarak bilinen ama ismi anemi olan hastalığı önleyici ve tedavi edici etkisi de mevcuttur. Çünkü vücuda demir takviyesi sağlamaktadır. Diyet sırasında kullanılabilecek bir çorbadır.



Yeşil Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?



İlk olarak yeşil mercimekler haşlanır. Başka bir tavada soğan ve sarımsağı kavurun. Soğan ve sarımsağa salça ekleyip biraz daha karıştırın. Sonrasında un ekleyip biraz daha kavurun. Baharatlarını da ekledikten sonra sıcak suyu üzerine dökün. En son olarak da kaynayan çorbaya haşlanan mercimeği ekleyin ve dakika kadar pişirin.



Yeşil Mercimeğin Zararları Nelerdir?



Her şeyin aşırı tüketiminin bazı zararları olduğu gibi yeşil mercimeğinde vardır. Yeşil mercimek aşırı tüketildiği takdirde bağırsakların çok fazla çalışmasına neden olur. Bu durumda ishal sorunu ile bizi karşı karşıya bırakmaktadır.



Yeşil Mercimek Hangi Hastalıklara İyi Gelmektedir?



Yeşil mercimeğin iyi geldiği hastalıkların başında şeker hastalığı gelmektedir. İçerisinde bulunan bazı mineraller bu hastalığı azaltıcı veya önleyici etkide bulunur. Aynı zamanda yeşil mercimek içerisinde bulundurduğu demir oranı sayesinde kansızlığın önüne geçmekte ve tedavi etmektedir. Bunun yanında bağırsak çalışmasını düzene soktuğundan bağırsak ile ilgili oluşacak hastalıklara önleyici etkide bulunmaktadır. Kanser hastalığında da etkin bir besindir. Hem önleyici hem de tedavi sırasında tedaviyi destekleyici bir besindir.