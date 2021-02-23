Yeşil Reçete Nedir? Kırmızı Reçete İle Yeşil Reçetenin Farkı Nedir?

Yeşil reçete, bağımlılık yapabilecek ilaçları içeren bir reçete çeşididir.

Yeşil Reçete Nedir?

Bazı hastalık türlerinde tedavi için kullanılan ilaçlar çok etkili olabiliyor. Özellikle psikoloji hastalıklarında kullanılan ilaçlar bağımlılık yapabiliyor. Herkes bu ilaçlara kolay bir şekilde ulaşamaması için reçetesiz satışları yapılmıyor. Bu tür ilaçlar her zaman doktorların reçeteye yazmasıyla satın alınabiliyor. Reçete olmadan bağımlılık yapan ilaçlara sahip olmak mümkün değildir. Bu yüzden bazı reçete türleri vardır. Bu reçete türleri şu şekildedir;

Beyaz reçete

Kırmızı reçete

Yeşil reçete

Turuncu reçete

Mor reçete

Bu reçeteler arasında yeşil reçete çok dikkat çekiyor. Birçok insan yeşil reçetenin hangi ilaç türlerini kapsadığını merak ediyor. Yeşil reçete ilaçları her zaman insanlara bağımlılık yaptıran ilaç türleridir. Bu ilaçlara sahip olmak için uzman doktorların onayı ve reçete yazması gerekir. Bu durumlar haricinde eczaneler hiçbir şekilde bu ilaçları vermiyor.

Kırmızı Reçete İle Yeşil Reçetenin Farkı Nedir?

Kırmızı reçete de yeşil reçete gibi bazı ilaçları kapsayan bir reçete türüdür. Kırmızı reçete ile yeşil reçete arasında bazı farklar bulunur. Her ne kadar birbirlerine benzerlikleri bulunsa da farklı özelliklere sahiplerdir.

Kırmızı reçete uyuşturucu madde içeren ilaçların reçetesidir. Uyuşturucu madde içeren ilaçlar sadece kırmızı reçeteyle veriliyor. Yeşil reçete de bağımlılık yapan maddeler bulunduğu için bu tür ilaçlar yeşil reçeteyle verilebiliyor. İki tür ilacın da etkileri çok olduğu için bu tür reçeteler hazırlanmıştır.