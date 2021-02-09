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09.02.2021 - 13:17 |

Yeşilay'dan çok önemli uyarı: Koronavirüs sigara içeni seviyor

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde koronavirüsün sigara kullananlara verdiği zarara dikkat çeken Yeşilay, “Koronavirüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet etti. Her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini hatırlatan Yeşilay Genel Başkanı Prof.Dr. Mücahit Öztürk, "Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı akciğerde tahribat yaratırken koronavirüs de doğrudan akciğerleri hedef alıyor. Bu nedenle salgının başlangıcından bu yana vatandaşlarımıza sigarayı bırakmanın önemini anlatıyoruz" dedi

Yeşilay'dan çok önemli uyarı: Koronavirüs sigara içeni seviyor
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Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Koronavirüs sigara içeni sever” mesajıyla tütün kullanımının zararları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma gününe dikkat çekmek için "Sigarayı Bırak" sloganlı maskelerle koranavirüs döneminde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor. Ayrıca Instagram üzerinden “Bırakabilirsin” adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü etiketi ile de farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sigara kullanımının tartışmasız zararlı olduğunu ve sigarayı bırakmanın koronavirüs döneminde daha da önem kazandığını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi: 

"Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 Küresel Tütün Raporu’na göre; sigaranın akciğer kanseri, KOAH, damar hastalıkları gibi yaklaşık 50 kadar kronik hastalıkla ilişkili olduğunu ve her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunların yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Koronavirüs döneminde bu tablo daha da ağırlaşma riski taşıyor. Çünkü tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat yaratırken; koronavirüs de doğrudan akciğerleri hedef alıyor. Akciğer sağlığı tehlikede olanların ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskleri daha yüksek oluyor ve mevcut kanıtlar, koronavirüs şiddetinin, sigara içenler arasında daha yüksek olduğunu net olarak gösteriyor. Bu nedenle salgının başlangıcında Yeşilay olarak ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasını başlattık. 100 yılı aşkın bir süredir bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmayı misyon edinen bir kurum olarak bugüne kadar pek çok çalışma gerçekleştirdik; vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Ancak sigara ve koronavirüs ilişkisi ile ilgili bilimsellikten uzak ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden yanlış bilgilerin de ortada dolaştığını üzülerek görüyoruz. Bu nedenle 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde net bir şekilde hatırlatmak isteriz ki: ‘Koronavirüs sigara içeni sever’. Bu tartışmasız gerçeği vurgularken, ben de vatandaşlarımıza ‘Siz de kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun, sigarayı bırakın’ diyorum."

Bırakan kazanıyor 

Pek çok solunum yolu enfeksiyonu için en önemli risk faktörlerinden biri olan sigaranın halka açık alanlarda kullanımı, sigara içmeyenlerin maruz kaldığı dumanda bulunan toksik bileşenleri solumasına sebep oluyor. Doğrudan sigara dumanına maruz kalma, koronavirüs ile enfekte olmuş hücrelerin sayısını artırıyor ve doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini azaltıyor. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada sigara içmenin ve dumanını solumanın solunum yollarının düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da koronavirüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu tespit edildi. 

Yeşilaydan çok önemli uyarı: Koronavirüs sigara içeni seviyor

Yeşilay’dan sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek 

Yeşilay, tütün bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla tütün bağımlılığıyla mücadeleye destek veriyor. Koronavirüs salgını döneminde “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” kampanyasını başlatan kurum, kampanya kapsamında hem koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakmanın önemine değindi, hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 

Sigarayı bırakmaya yönelik bir destek almaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana tütün bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi. Koronavirüsten sonra tütün özelinde gelen aramalar 9 kat arttı. 

 

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