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28.07.2020 - 09:09 |

Yetersiz yaşam enerjisi olumsuzluklara neden oluyor!

Tüm canlıların sahip oldukları yaşam enerjileri vardır. Bu enerji doğumla birlikte verilmiştir. Fakat yaşadığımız korkular, öfkeler, stresler gibi birçok olumsuz duygu durumu enerji akışımızda tıkanıklıklara, bozulmalara neden oluyor. Bu yaşam enerjimizi her daim canlı tutmak için her yerde var olan ve kullanmamızı bekleyen, Mu Kıtası yani günümüzden 14.000 yıl önce yaşamış ileri düzey uygarlıktan beri kullanılan, günümüz modern dünyasına Japon DrMikai Usui tarafından tekrar hatırlatılmış "REİKİ" en uygun yöntemdir.

Yetersiz yaşam enerjisi olumsuzluklara neden oluyor!
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Her insanın vücudunda irili ufaklı yaklaşık olarak 200 civarında çakra vardır. Bunlardan 7 tanesi en büyükleri ve en temel olanıdır. Çakra dediğimiz şey yaşam enerji kanalları ve merkezleridir. Bu kanalların tıkalı olması demek doğadan beslenemememiz demektir.

Bildiğimiz gibi sadece yediğimiz içtiğimiz gıdalarla beslenmeyiz doğadan da besleniriz. İşte bu tıkanık enerji merkezleri bizim hayatı eksik, rahatsız yaşamamıza sebep olur. Mesela yaratım üretimden sorumlu sakral çakramız kapalıysa üretim yapamayız. Hatta o çakranın yönettiği organlar fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez.

Sağlıklı ve mutlu halimiz doğal halimizdir. Bunun için fizik bedenin ve enerji kanallarının ahenk içinde çalışması gerekir. Sürekli açık olması gereken enerji kanallarımız çok hassastır. Aldığımız üzücü bir haber hemen kapanmalarına sebep olabilir. Bu kanalların sürekli açık olmasını sağlamak için en ideal yöntem Reikidir.

İç güdümüzde var

Rei, evrensel ve yaşama ait anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Ki, yada bazı yörelerde Çi denen kelimede enerji demektir. İsminden de anlaşılacağı üzere evrensel yaşam enerjisidir Reiki. Sonsuz kaynaktan açık çakralarımızdan bedene davet edilen Reiki avuçlardan akar. İşte bu yaşam enerjisini ihtiyacı olan insana yönlendirdiğimiz zaman enerji kanalları açılır ve sağlıklı, mutlu doğal denge durumuna gelir. Doğal denge durumuna geldiğini belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz " Bir yeriniz ağrıdığında ilk ne yaparsınız? Ellerinizi doğaçlama olarak ağrıyan bölgeye koyarsınız değil mi ? Bu içgüdüsel bir davranıştır. Çünkü avuçlarımızla şifa vermek içgüdümüzde doğamızda mevcuttur. En küçük Reikici 2,5 yaşındadır. Arzu eden herkes öğrenebilir. Reiki sevgidir, şifadır, sonsuz kaynaktan gelir ve bitmez. " ifadelerini kullandı.

Enerji akışı stresi uzaklaştırır

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: " Çakraların temizlenmesiyle başlayacak olan enerji akışı kişiyi stresten,korkudan ve birçok gereksiz olumsuz duygudan uzak tutacağı için yaşam kalitesini arttırır. Mesela kök çakrası tıkalı bir insanda gelecek korkusu, para kazanamama korkusu yoğun olacaktır. Bu çakra açıldığı zaman geleceğe güvenle bakıp yeni fikirlerle dolacak ve istediği para akışını gerçekleştirecektir. Ayrıca tıpta tamamlayıcı tedavi yerine geçmekte olup Avrupa ve Amerika da hastanelerde kadrolu Reikiciler çalışmaktadır. Çok dikkat edilmesi gereken bir nokta istismara çok açık bir konu olmasıdır. Reikicimizi seçerken mutlaka sarkaç testi yaparak gerçek Reikici olup olmadığını anlamanızı tavsiye ederim. "

 

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