Yezda İsminin Anlamı Nedir? Yezda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İyilik tanrısı anlamına gelen Yezda, putperest zerdüştlerin ilahlarına verdikleri isimdir. İran Zerdüştlerinin iyilik ve kötülük tanrıları vardır. Kutsal kitapları Avesta'dır.



Yezda Ne Demek?



Yezda, Zerdüştlerin iyilik tanrısı olarak isimlendirdikleri ilahlarıdır. Yezda veya Yezdan, İran kökenli bir isimdir. Farsçadır. Günümüzde Kürtçe bir isim olarak bilinir. Kürtçe Farsça'dan gelen bir dildir.



İran Zerdüşt dininde Ferr-i Yezdan-i inancı vardır. Bu inanca göre iyilik tanrısı ve kötülük tanrısı vardır. Onlara göre tanrı kötülük yapmaz. Sasani Devleti’nde başta bulunan kralların bu tanrının ruhunu taşıdıklarına inanırlar. Ayrıca bu tanrının nurunun babadan oğula geçtiğine inanırlar.



Serdüşt krallar kendi kız kardeşleriyle evlenirlerdi. Dışarıdan kız almazlar, dışarıya kız vermezlerdi. Yezd-i Girt veya Yezd-i Cerd adında Sasani Kralları bulunmaktadır. Son kral Yezd-i Cerd, Hz. Ömer zamanında Müslümanlarla savaşmış ve yenilmiştir. Hz. Osman Zamanında öldürülmüştü. Sasani İmparatorluğu'nun son kralı Yezd-i Cerd'in ölümü ile birlikte Sasani dönemi sona erdi.



Yezda İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Bu işim Kuran’da yer almamaktadır. Farsça kökenli ve İran kültürüne ait bir isimdir. Müslüman çocukları için uygun görülmemiştir. Yezdan ismi genellikle İran kültüründen Anadolu’ya geçmiştir. Ferr-i Yezdani inancı da tasavvuf aracılığı ile Anadolu’ya geçmiştir. Bazı tasavvuf akımları şeyhlerinin özel bir ruh taşıdığını ifade etmektedir. Bu nurun babadan oğula geçtiğine inanmaktadırlar. Ferr-i Yezdani inancı İslam ile birebir zıttır ve batıldır. Bazı ehli sünnet olmayan tarikatlar bu batıl inancı kabul ederek Zerdüştlerin inanç felsefesini kabul etmiştir. Putperest Zerdüşt kültürünün simgesi olan Yezda isminin çocuklara konulması dinen caiz değildir.