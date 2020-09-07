Yılan Otunun Faydaları Nelerdir? Yılan Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Yılan otu içerisinde pek çok yararlı mineral ve vitamin vardır. Bu nedenle de insan sağlığına oldukça faydalıdır. Yılan otu çok fazla bilinmese de son zamanlarda daha çok kişi tarafından ismi duyulmaya başlamıştır.



Yılan Otunun Faydaları Nelerdir?



Yılan otunun bilimsel adı cantiyanedir. Yılan otu ekim yapılarak yetişmez. Genellikle çayırlık alanlarda kendi kendine yetişmektedir. Özellikle Temmuz ile Ağustos aylarında çiçekleri oldukça sarı ve göz alıcıdır. İri yapılı bir bitkidir. Buna rağmen kökleri de çok sağlamdır. Uzun yıllar yaşayabilmektedir. Yılan otu kokusu ile de ünlü bir çiçektir. Hoş bir kokusu vardır. Acımtırak bir tadı bulunur.



Özellikle Uludağ etekleri ve Karadeniz bölgesinde sıklıkla yılan otuna rastlanmaktadır. Alternatif tıp alanında çok fazla kullanılan bitkilerden biridir.



Yılan otu insan vücudu için çok faydalı bir bitkidir. Bunun yanında insan vücuduna bilinen herhangi bir yan etkisi de bulunmaz. Fakat yine de bu otu kullanmak isteyenlerin öncelikle doktorlarına danışmaları onay aldıktan sonra kullanmaları çok önemlidir. Şifalı olmasının yanında oldukça da kolay bulunan bir bitkidir.



Yılan Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Yılan otu bitkisi pek çok hastalığa iyi gelir. Bunun yanında ağrı kesici özelliği de vardır. Yılan otu düzenli kullanıldığı zaman insan bedenine pek çok faydası vardır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

İdrar söktürücü özelliği vardır. Bu sebeple de kanı temizleme özelliği de bulunmaktadır.

Sindirim sistemine yardımcı olma özelliği taşır.

Yılan otu tüketildiği zaman mide ve tükürük salgılarının artmasını sağlar.

Enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklığının güçlü kalmasına yardımcı olmaktadır.

Hastalık sırasında ateşlenme olduğu zaman ateş düşürücü özelliği de vardır.

Kalp hastalıklarını önler. Bunun yanında kansızlığı giderdiği de bilinmektedir.

Sakinleştirici özelliği vardır. Bu sebeple stres ve kaygı durumlarında tüketildiğinde insanları rahatlatır.

Baygınlık ve sıtma rahatsızlıklarına iyi gelir. Bunun yanında gut hastalığı tedavisinde de kullanılmaktadır.

Mide ve karın bölgesi rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir.

Safra bezinin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Sindirimin kolaylaşmasını sağlar. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde besinler sindirilebilir.

Mide yanması gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

Midede meydana gelen gastrit sorunlarına iyi gelmektedir.

Cildin güzel görünmesine yardımcı olur. Tonik olarak kullanılabilir.

Yılan otu beyaz kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur. Böylelikle kanı korumuş olur

İştahsız kişiler yılan otu içtikleri zaman iştahları yerine gelir

İshal sorunlarında kullanıldığı zaman ishali keser.

Bağırsakta yaşanan problemlerde iyileşme sürecine yardımcıdır.

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı vücudun bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Vücuttaki yaraların iyileşmesine katkı sağlar.

Dalak sertliği ve karaciğer problemlerinde rahat bir şekilde kullanılabilmektedir

Yılan Otu Ne İşe Yarar?



Yılan otu çayırlarda yetişen bir bitkidir. Bunun yanında aktarlardan da bulmak mümkündür. İnsan sağlığına faydalı pek çok mineral ve vitamini bünyesinde barındırmaktadır. Başta kalp ve mide olmak üzere vücuttaki pek çok organa faydası bulunur. Cilt sağlığının korunmasında da etkilidir. Tonik olarak kullanıldığı zaman cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine sağlar.