Yirmilik Diş Çekimi Nasıl Yapılır? 20'lik Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsan ağız yapısı 17 - 25 yaş arasında yerine oturarak artık belirli bir şekil almaya başlar. Bu durumda arkada yer alan dişler kendilerine bir yer bulamaz ve gömülü olarak orada kalır. Bu dişlerin adına gömülü, 20'lik diş adı verilir. Dişler çıkamadığı gibi zaman içerisinde bazı problemlere neden olabilir. Bu dişler, diğer dişlere göre çok daha kolay iltihaplanır. Bu nedenle de alınması gerekebilir. 20'lik diş normal diş gibi çekilemez.

Yirmilik Diş Çekimi Nasıl Yapılır?

20'lik diş çekiminin esas itibari ile normal diş çekiminden bir farklı yoktur. Ancak bu durumun tespiti dişin yapısı ile mümkündür. Bazı dişler çıkmış pozisyondayken bazıları çene kemiğinde sabitlenmiş durumdadır. Aynı zamanda 20'lik dişin mukoza ve deri ile kaplı olması da mümkündür. Bu durumlarda cerrahi müdahale ile 20'lik diş çekimi mümkün olabilmektedir. Eğer diş iltihaplı ise, iltihabın temizlenmesi ve giderilmesi için önce bir tedavi uygulanır. İltihap geçmeden çekim yapılamaz.

20'lik diş uyuşturulduktan sonra, gömülü dişin etrafı kesilerek dişin içerisinden çıkarılması sağlanır. Bu işlem her doktor ve her hastanede yapılamamaktadır. Mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Ardından dişin çekimi gerçekleştirilerek bölge temizlenir. Bu işlemin ardından dikiş atılarak kesilen yerin kanaması ve açılmasının önüne geçilir. 20'lik diş ameliyatları normal şartlarda 30 - 45 dakikalık bir zaman içerisinde gerçekleşir. Ancak, dişin durumu ve ağız yapısına göre bu süre daha fazla olabilir.

20'lik Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Ağız bakımı 20’lik diş çekimi sonrası oldukça önemlidir. 20'lik diş çekiminin sonrasında bölgede kanama, ağrı ve şişme görülebilir. Bu durum normal olarak görülse de yine de doktora görünmelidir. Ameliyatın ardından 2 saat süre ile yemek yenilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 6 saat süre ile de sigara içilmemesi gerekir. Ameliyatlı yerin dil veya herhangi bir cisimle temas etmesi, kanamaların görülmesine neden olur. 1 ay içinde yara kapanmaktadır. Atılan dikiş eriyen ipten yapıldığı için ayrıca dikiş aldırmaya gerek yoktur. Ancak yine de doktora görülmesinde yaranın gelişimi için fayda vardır.