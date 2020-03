10 Gün Susabilir misiniz ?

Vipassana #1 *10 günlük sessizlik meditasyonu.

Çok kaçmak istiyoruz değil mi? Gürültülerden, konuşmalardan, şehirlerden, bazen en sevdiklerimizden, üstümüzdeki iş yüklerinden, sosyal baskılardan, hiç durmayan zihnimizden, kendimizden! Şöyle her şeyi kapatıp, sosyal medyayı bırakıp, bizi her ama her gün daha da üzmeyi başarabilen gündelik haberleri bilmeden; sessiz, sakin, doğada, her şeyi bırakmış olabilmeyi zaman zaman diliyoruz. Yer yarılsa da içine girsem, bir süre çıkmasam, kimseyi görmesem, kimse de beni görmese, kaybolsam… Hepimiz diyoruz galiba, en azından çoğumuz; çünkü anlatacağım vipassana organizasyonuna dünyanın farklı ülkelerinde, son 3 yıldır katılmaya çalışmama rağmen ancak sıra geldi. Öylesine bir yoğunluk, öylesine bir talep, öylesin uzun bekleme listesi.

Nedir?

Bir meditasyon tekniğidir. Kendi kendini, nefesini, hislerini gözlemlemeyle kendini dönüştürme yoludur. Kelime anlamı, olanı olduğu gibi görmek demektir. Hindistan temellidir. Dinlerden, inançlardan bağımsızdır çünkü ne tanrılar vardır, ne de ritueller. Tüm insanlığın ortak noktası, yaşam aracımız, “nefes” yöntemin temelini oluşturur.

10 gün sürer. Program yoğundur. Sabah 4:00 kalkış, akşam 10:00 yatış saatleridir. Arası vakitte detayına girmeyeceğim bir şekilde; kendi pratik zamanların, eğitmene soru sorabileceğin bir saat, grup meditasyonuna ayrılmış dilimler(burada teknik bilgiler paylaşılıyor, o gün nasıl bir yöntem izlemelisin bu anlatılıyor.), sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve beş çayı servisleri, her öğünü takiben bir saatlik boş zamanın vardır. Boş zamanın vardır ama elinde araç olarak yine kendinden başka hiçbir şeyin yoktur, zira girişte bütün elektroniklerini(telefon, bilgisayar, ekitabın, tabletin, müzik çaların, usb çalarını vs) kitabını, günlüğünü, kalemini teslim etmektesindir.

Sessizlikten kasıt sadece dille yaptığın bir eylemden öte zihninde uyaran yaratmadan, kendini gözlemlemeyi bozacak dış uyaranlardan uzaklaşabilmeyi kapsar. Bu nedenle hiçbir aktiviteye izin verilmez. Yoga yasaktır, koşmak yasaktır, spor yapmak yasaktır. Dediğim gibi sadece elinizde gözlemlemek için kendiniz varsınızdır. Yemek, yıkanmak, uyumak dışında tek yapabileceğiniz yürümektir.

Göz göze gelmez iletişim kurmazsınız. Herkes aynı amaç için orada olduğundan, selam vermemeniz, gülmemeniz, günaydın iyi geceler dememeniz kabalık oluşturmaz, durum tam aksidir.

Kadın erkek ortak alanları ayrıdır. Yoganın da ilk basamağı olan 5 ahlak kuralı(yamalar) bu süreçte uygulanmaya çalışılır. Bunlardan biri cinsel aktiviteden, uyaranlardan kaçınmaktır; diğerleri öldürmekten, çalmaktan, yalan konuşmaktan ve uyuşturucu ve sarhoş edici maddelerden uzak durmaktır.

Yemekler vejeteryan, vegan aralığındadır. Açıklaması; bol sebze, meyve, bakliyat yenmektedir. Meditasyon yapan, dua eden, sadece gönüllü çalışan, sen 10 günlük inzivanda yemekle falan uğraşma diye senin yerine kendi pratiğinden, dinlenmesinden vazgeçen yüce gönüllü insanlarından elinden çıkan yemeklerdir bunlar. Tadına dahası şifasına laf ettirmezler.

Genellikle 2-3 kişi paylaşımlı odalarda konaklanılır. Bu konuyla ilgili ayrıca notlarımı paylaşacağım ama o senin dışındaki bir iki kişiyi öylesine pek çok seversin!

Dünyanın neresinde gidersen git aynı şekildedir; yöntem, eğitim her yerinde aynıdır. Kurucu Goenka’nın ses kayıtlarıyla oturumlar gerçekleştirilir ancak sorularımız için bir de eğitmen vardır.

Hepsi ücretsizdir. Başvuru aldıkları sitede şöyle yazar; “Bu inziva size önceki öğrencilerin hediyesidir.” Daha naif ve güzel bir anlatımı olabilir mi? Bağışlarla yürüyen bir organizasyondur. 10 günlük konaklamanız, aldığınız eğitim ve yemekler için bağışta bulunabilirsiniz, ancak ve ancak 10 günü tamamladıktan sonra. Eğitime katılmadım ama sistemi beğendim bağışta bulanayım, yok, yapamazsınız. Ancak temel eğitimi aldıktan sonra destekçi olabiliyorsunuz.



Katılım başvurusunda bulunmak, tekniğin detayını okumak, kurucusu Goenka’yı tanımak için Türkiye Vipassana resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz, bu konuda çiçek açma zamanınız geldiyse başvuruyu da buradan yapabilirsiniz :) (https://www.dhamma.org/tr/about/vipassana)

Benim vipassana tecrübelerimle yazı devam edecek.

Bhavatu Sadhu Mangalam * Bütün canlılar mutlu olsunlar.

Mukta

Kolombiya - Ocak 2016