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03.10.2020 - 13:12 |

Yoğurt Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yoğurt yıllardır insanların sıklıkla tükettiği gıdalardan birisidir. Düzenli olarak tüketilmesinin pek çok yararı olduğu bilinen yoğurt oldukça besleyici bir gıda olup mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Pek çok açıdan faydası bulunan yoğurt besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizler için yoğurt hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Yoğurt Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Yoğurt mineral, vitamin, protein ve karbonhidrat açısından oldukça besleyici bir gıdadır. İçerisinde bulundurduğu besin değerleri ile yüzyıllardır herkes tüketmektedir.

 Yoğurt Besin Değeri Nedir?

 Yoğurt sütün yoğurt kültürü ile fermente edilmesi sonucunda oluşan bir süt ürünüdür. özellikle bağırsakta bulunan sağlıklı bakterileri arttırırken kişilerin sağlıklı olmasına fayda sağlar. İçeriğinde bulunan probiyotikler olan aktif ve canlı bakteriler ile bağırsakların sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. 100 gram Yoğurt içerisinde bulunan besin değerleri şunlardır:

 - Su 83.56 g

 - Enerji 73 kalori

 - Protein 9.95 g

 Yağ 1.92 g

 - Karbonhidrat 3.94 g

 - Lif 0

 - Şeker 3.56 g

 - Kalsiyum 115 mg

 - Demir 0.04

 - Magnezyum 11 mg

 - Fosfor 137 mg

 - Potasyum 141 mg

 - Sodyum 34 mg

 - Çinko 0.6 mg

 Yoğurt Kaç Kalori İçerir?

 Yoğurtun insan sağlığında bir diğer faydası ise zayıflamaya yardımcı olmasıdır. İçerdiği besinler ile kilo vermeye yardımcı olan yoğurt kalorisi de oldukça düşüktür. 100 gram yoğurt içerisinde toplam 62 kalori bulunur. Hem sağlıklı hem de kalorisi oldukça düşük olan yoğurt her yaşta mutlaka tüketilmesi önerilmektedir.

 Yoğurt İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

 Yoğurtun bilinen ve bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle kişilerde kolesterol seviyesini düşürürken saçı besler ve hipertansiyonu önler. Ayrıca bağışıklık sistemini sağlayan yoğur Omega 3 içermektedir. Bulunan tüm faydaları içerisinde var olan vitaminler ve mineraller sayesinde olmaktadır. Yoğurt içerisinde bulunan vitaminler ise şunlardır:

 - B6 Vitamini

 - B12 Vitamini 0.52 Qg

 - A vitamini, RAE 90 Qg

 - A Vitamini İÜ 309 İÜ

 - E Vitamini 0.04 mg

 - D Vitamini D2ve D3 0 Qg

 - K Vitamini 0.2 Qg

 - C Vitamini askorbik asit 0.8 mg

 

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