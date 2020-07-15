'Yorgun yüz' görüntüsü kaderiniz olmasın!

Gözaltı morluğunu, hiperpigmentasyonu (koyu renk) düzeltmek, dehidrasyonu (su kaybı cilt kuruluğu) gidermek, serbest radikallerin hasarını ortadan kaldırmak, kronik yorgunluk, sağlıksız beslenme , sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları sonucu oluşan yorgun yüz görüntüsünü önlemek, yüzde ışıltı ve parlaklık için hyaluronik asit ve süksinik asitin homojen bileşiminden yararlanılıyor.



Süksinik asit çok güçlü bir antioksidan olup serbest radikalleri bloke ederek oksidatif stresi ortadan kaldırmakta, hücre mitokondrisine kreep siklusunu tamamlayarak enerji üretimine destek olup hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine destek olur. En önemli etkisi ise melazma oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyonu engellemekte ve var olan istenmeyen koyu lekeleri gidermektedir.



Bu özelliğinden ötürü göz altı morluklarında , göz çevresi koyuluklarında kullanılmaktadır.

15-20 dk anestezi kremi ile cilt sedasyonu yapıldıktan sonra; uygulama 5-10 dk sürmektedir ve uygulama sonrası 20 dakika gibi kısa sürede uygulamada oluşan papül (kabarcık) görüntüsü kaybolur. 30 dk ile 4 saat içerisinde ilk etkiler parlaklık, gerginlik görülmeye başlar. Gözaltı uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre 4-6-12 ay gibi periyotlarla uygulanmaktadır.