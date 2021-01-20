Yüksek ateş belirtileri nelerdir? Yüksek ateş neden olur, ne yapılmalı?

Sadece kışın görülen hastalıklar değil birçok bakteri ve enfeksiyon da ateşin yükselmesine doğrudan etki eder. Hastanın ateşini düşürmek için doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanmak çok sık yapılan yanlışlardan biridir. Rastgele antibiyotik kullanmak ateşi düşürse de ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yüksek ateş belirtileri nelerdir?

1- Halsizlik

Ateş yükseldiğinde görülen en yaygın belirtilerden biri halsizliktir. Kişi sürekli uyumak ister ve yataktan kalkmakta güçlük çeker.

2- Kemik ve eklem ağrısı

Yüksek ateşte vücut direnç kaybeder. Bu da kemik ve eklem ağrısına neden olur. Baş ağrısı da sık rastlanan semptomlardan bir diğeridir.

3- Terleme

Vücut ısısı yükseldiği için aşırı terleme görülür. Vücut çok fazla su kaybettiği için günde en az 2 litre su tüketilmelidir.

Yüksek ateş neden olur?

1- Grip ve bronşit

Grip ve bronşit, ateşin çıkmasına neden olur. Doktorun yazdığı ilaçların düzenli olarak kullanıldığında ateş birkaç gün içinde düşer. Hastanın bu süreçte bol bol istirahat etmesi ve C vitamini takviyesi alması gerekir.

2- Romatoid artrit

İltihaplı romatizma adıyla da bilinen bu hastalığın belirtilerinden biri yüksek ateştir.

3- Çürük diş

Dişlerin çürümesi birçok sağlık sorununa yol açar. Çürük dişlerde oluşan enfeksiyon zamanında müdahale edilmezse tüm vücuda yayılır. Bu da yüksek ateşe ve halsizliğe neden olur.

4- Çocuk hastalıkları

Suçiçeği, kabakulak ve kızamık gibi çocuk hastalıklarında ateşin yükseldiği görülür.

Bunun dışında boğmaca, koronavirüs ve difteri gibi hastalıklarda da ateş yükselir.

Yüksek ateşi düşürmek için ne yapılmalı?

Ateşi çıkan kişilerin kat kat giydirilmesi sık yapılan yanlışlardan biridir. Hasta üşüse de soğuk suyla yüzü yıkanmalı. Yüzüne, ellerine ve ayaklarına soğuk suyla ıslatılmış havlu konabilir. Evde yapılabilecek bir diğer şey, sirkeli suya batırılmış bezleri hastanın alnına, bileklerine, koltuk altlarına koymaktır.

Hasta kendisini iyi hissederse ılık bir duş alabilir. Eğer 2 -3 gün içerisinde ateş düşmezse, aile hekimine ya da en yakın hastaneye gidilmelidir. Doktorun yazdığı antibiyotikler kullanılmalı, bunun dışında bol bol sıvı tüketilmelidir.