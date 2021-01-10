Yüksek Şeker Belirtileri Nelerdir? Şeker Yüksek Çıkarsa Ne Yapılmalıdır?

Şeker hastalığı günümüzde en sık görülen hastalık çeşitlerinden biridir. Diyabet diye adlandırılmaktadır.

Yüksek Şeker Belirtiler Nelerdir?

Yüksek şeker hastalığı bu dönemin en sık rastlanılan ve en riskli hastalıklardan biridir. Bu hastalık bazı riskli hastalıkların oluşumunu tetikleyici rol oynamaktadır. Ölümcül hastalıkların oluşumunu da bu hastalık neden olabilmektedir.

Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada yaygın şekilde görülmekte ve dünya tarafından büyük emekler verilmekte, tedavi yolları genişletilmekte ve geliştirilmektedir. En sık görülen belirtileri çok sık yemek yeme, doymama hissi, sık sık idrara çıkma ve ağızda kuruluk hissetmektir.

Bu belirtilerin yanında başka belirtileri de vardır. Halsiz hissetme, yorgunluk hissi, hızlı ve istek dışı kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, ağızda aseton benzeri koku oluşumu gibi belirtileri de bulunmaktadır. Bu belirtileri gösteren insanların, ciddiye almaları ve direk bir doktora başvurmaları elzem taşımaktadır.

Şeker Yüksek Çıkarsa Ne Yapılmalıdır?

Şeker yüksek çıktığı takdir de ara ara ölçülmeli ve düşmezse acil şekilde bir hastaneye gitmek gerekmektedir. Aksi takdir de koma geçirme ihtimaliniz bulunmaktadır. Şekerin yüksek çıkması yemeklerde fazla karbonhidrat alma, ilaçların ihmali, fazla stres veya insülin alımında dozu yanlış ayarlama sebep olabilmektedir. Kan şekeri seviyesi yüksek çıkan insanların düşene kadar bol sıvı almaları gerekmektedir. Bol sıvı alımı kan şekeri düzeyinin inmesine yardımcı olur.

Şeker Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Şeker hastalığı diğer hastalıklar gibi çeşitli nedenler sonucu oluşmaktadır. Bu nedenlere şu şekilde örnek verebiliriz. Yoğun stres altına olma, obezite yani aşırı kilo durumu, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak, aynı zamanda kalıtsal olabilir.

Ailesinde diyabet görülen insanlar da bu hastalığı kalıtsal olarak kendine almış ve gelecekte de bu hastalık ile karşılaşmaktadırlar. Bunun yanında ileri yaşa sahip olmak da bu hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır. Ek olarak da gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirmede bu nedenlerin yanında nadir olarak bu hastalığa neden olmaktadır. Bu tür etkenleri taşıyanların dikkat etmeleri gerekir.