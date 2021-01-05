Yüksek tansiyon tipik belirtileri ile bilinen hastalıklar arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon hastalığı internette son günlerde en çok taratılan hastalıklardan birisi olmuştur. Peki, yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyon tedavi yöntemleri nelerdir? İşte yüksek tansiyon hastalığına dair tüm bilgiler.

Yüksek tansiyon hastalığı hipertansiyon olarak da bilinir. Yüksek tansiyon en sık rastlanılan ileri ki yaşlarda ki hastalıklardan birisidir. Özellikle yaşlılarda bu hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

1) Yorgunluk

Yorgun hissetmeniz yüksek tansiyonun belirtilerinden biri olarak bilinmektedir. Efor sarf etmeden sürekli olarak yorgun hissediyorsanız yüksek tansiyon olma olasılığınız yüksektir. Yüksek tansiyona bağlı olarak kan basıncı yükselir bu da kişi de yorgunluk ve bitkinlik gibi pek çok faktörü ortaya çıkarmaktadır.

2) Burun kanaması

Yüksek tansiyona bağlı olarak burun kanaması da ortaya çıkabilmektedir. Burun kanaması en sık görülen yüksek tansiyon belirtileri arasındadır. Yüksek tansiyon için önemli bulgu verir. Özellikle her hafta sürekli olarak burun kanaması yaşıyorsanız burun kanamanız olabilir. Bunun için en yakın zamanda bir hekime görünmeniz gerekmektedir.

3) Bacaklarda şişlik meydana gelmesi

Bacaklarda şişlik sık sık meydana geliyor ve geçmiyorsa bu durumda da hipertansiyon olabilir. Hipertansiyon yüksek kan basıncı ile birlikte ortaya çıktığından ötürü bacaklarda sık sık şişlik meydana gelebilir.

4) Görme problemi

Yüksek tansiyon görme problemi de yaşatmaktadır. Özellikle gözlerde sulanma, yakını görememe ve gece ışığa hassasiyet duyma en büyük belirtiler arasında yer almaktadır. Bu semptomları eğer kendinizde görüyorsanız mutlaka uzman bir hekime başvurmanız gerekmektedir. Uzman hekim aracılığı ile hipertansiyon olup olmadığınızı test ettirebilirsiniz.

5) Baş dönmesi

Baş dönmesi de en büyük hipertansiyon belirtileri arasında gösterilir. Gün içerisinde sık sık baş dönmesi yaşıyorsanız bu durumdan şüphe edebilirsiniz. Ayrıca bir yerde otururken aniden ayağa kalkıp baş dönmeniz normal kabul edilir. Fakat bu baş dönmesi belirli bir süre sonra geçmiyorsa yüksek tansiyondan şüphelenebilir. Baş dönmesi hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkınca derin derin nefes almak ve bir yerde oturarak beklemek önemlidir.

6) Psikolojik Etkenler

Bazı psikolojik etkenler de hipertansiyona neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalar da sürekli olarak psikolojik sorunu olan kişilerde yüksek tansiyon da olabileceği tespit edilmiştir.

Hipertansiyon tedavi yöntemleri nelerdir?

Hipertansiyonda pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Hangi hastanın hipertansiyon için hangi tedavi seçeneği olup olmayacağı doktorlar tarafından belirlenir. Hipertansiyon tedavisinde birincil olarak ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte yaşam tarzını yükseltecek tanı kriterleri de ortaya konmaktadır. Hipertansiyon tedavisinde ilaçlar önem teşkil eder. Düzenli olarak bu ilaçların kullanılması gerekiyor.

Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerde şu şekilde açıklanabilir. Örneğin aşırı tuz kullanımı hipertansiyon hastaları için uygun değildir. Bundan dolayı hipertansiyon hastalarının aşırı tuz tüketiminden kaçınması gerekir. Ayrıca fazla kilolarından arınmaları da son derecede önemlidir. Bunun için doktorlar tarafından düzenli egzersizler önerilmektedir. Ayrıca eğer bir hipertansiyon hastasıysanız düzenli olarak diyet programına da uymanız gerekmektedir. Düzenli diyet ile birlikte hipertansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz.

Yüksek tansiyonun nedenleri nelerdir?

1) Genetik faktörler

Yapılan araştırmalar sonucunda hipertansiyon olanlarda genetik faktörler ön plandadır. Yani bu kişilerde ailesel geçiş öyküsü mevcuttur. Hipertansiyon hastaları bundan dolayı genetik faktörleri iyi araştırılmalıdır. Özellikle ailesinde hipertansiyon hastalığı olan kişiler genetik faktörleri göz önüne alarak düzenli olarak testlerden geçmesi ve hekime başvurması gerekmektedir.

2) Endokrinolojik hastalıklar

Endokrinolojik hastalıklar da yine yüksek tansiyonun en büyük nedenlerinden birisidir. Endokrinolojik hastalıklar ilerleyince yüksek tansiyona neden olmaktadır. Bundan dolayı endokrinolojik hastalıkları olan kişiler düzenli olarak kontrolden geçmesi gerekir.

3) Böbrek hastalıkları

Tıpkı endokrinolojik hastalıklarda olduğu gibi böbrek hastaları ve böbrek üstü bezleri hastalığı olan kişiler de aynı şekilde yüksek tansiyona yakalanabilmektedir. Böbrek hastalığından müzdarip olanlar ileri ki yaşlarda bu hastalık için düzenli olarak teşhis yapması gerekir.

4) Hareketsiz yaşam

Hareketsiz yaşam yüksek tansiyonu tetikler. Bundan dolayı gündelik hayatta olabildiğince fazla hareket etmek gereklidir. Hareketsiz yaşam sadece hipertansiyona değil daha pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Hareketsiz yaşam yüksek tansiyona neden olur ve vücuttaki kan basıncını arttırmaktadır.

5) Vitaminsizlik

Vitaminsizlik de aynı şekilde yüksek tansiyonun sebepleri arasında yer almaktadır. Düzensiz besinler tüketmek ve yeterince vitaminli gıdalardan beslenememek vitaminsizliğe sebep olmaktadır. Bu şekilde yüksek tansiyon hastalıkları ortaya çıkar. Vitaminler tansiyonu dengeleme açısından son derecede önem teşkil eder. Bu gıdaların yeterli alınmaması bu tarz faktörleri ortaya çıkarır. Ayrıca çok fazla tuzlu gıdalar da tüketmek de aynı şekilde hipertansiyon sebepleri arasındadır.

Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

1) Sarımsak: Sarımsak yüksek tansiyona son derecede iyi gelmektedir. Yüksek tansiyon için en etkili doğal çözümlerden bir tanesidir. Eğer sarımsağı yiyemiyorsanız sarımsağı koklayabilirsiniz. Koklamak da yine aynı şekilde yüksek tansiyona iyi gelmektedir. Eğer gün içerisinde ani tansiyon yükselmesi şikayeti yaşıyorsanız sarımsak tüketebilirsiniz.

2) Tuzsuz ayran: Ayran içmek de yüksek tansiyona son derecede iyi gelmektedir. Tuzsuz ayran tüketerek yüksek tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Tuzsuz ayranın yanında da yoğurt tüketebilirsiniz. Bu şekilde yüksek tansiyon belirtileri minimum seviyeye iner.

3) Nar: Narın faydaları saymakla bitmez. Narın yüksek tansiyon için de oldukça iyi geldiğini bilmeniz gerekiyor. Nar sahip olduğu vitaminler ve besin değerleri ile birlikte kişinin tüm tansiyonunu dengeler. Narı direkt olarak tüketebildiğiniz gibi suyunu da sıkarak tüketebilirsiniz. Nar hem lezzetli hem de yüksek tansiyon şikayetlerinizi en az seviyeye indirmektedir.