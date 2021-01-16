Yüksek Tansiyon Nedir, Kaçtır? Yüksek Tansiyon Neden Olur, Zararları Nelerdir?

Yüksek tansiyon her kişide var oğlan tansiyon değerinin yüksek seviyelere çıkması durumudur.



Yüksek Tansiyon Nedir?



Damarların içerisinde var olan kanın damarın duvarına çok yüksek bir şekilde baskı yapması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu hastalıkta kişide var olan yüksek tansiyon ya da küçük tansiyon normal derinden daha yüksek bir değer almaktadır.



Bu hastalık kimi insan da hiçbir belirtiye sebebiyet vermezken kimi insanda ise bazı belirtilere yol açar. Yol açtığı belirtiler kişinin günlük yaşamında bazı şeyleri yapabilmesini engel teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalık bazı hastalıklara da yol açabilen bir durumdur.



Yüksek Tansiyon Neden Olur, Zararları Nelerdir?



Yüksek tansiyon neden olan birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu sebepleri örnek verecek olursak genetik yatkınlık bu sebeplerde birini teşkil eder. Geçmişinde veya ailesi de yüksek tansiyon olan insanların bu hastalığa yakalanma riski çok yüksektir. Obezite bu hastalığın diğer bir risk faktörü ve nedenidir. Obezite hastalığına sahip olan insanların bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.



Aşırı tuz tüketimi de bu hastalığa sebep olan, tansiyonu yükselten sebeplerden birini teşkil eder. Bunun yanı sıra hareketsiz yaşam biçimi, zararlı alışkanlıklar, zararlı alışkanlıkları örnek olarak sigara tüketimi, alkol tüketimi, bunun yanı sıra kişinin stresli bir hayata sahip olması da bu hastalığa sebep olur. İnsanı nasıl başka bu hastalığın birçok zararları bulunmaktadır. En büyük zararı ise kalp, böbrek, beyin gibi organları vurmasıdır. Yüksek tansiyon iç organlarımıza zarar verebilen aynı zamanda ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Kalp krizi ile de sonuçlandığı görülebilmektedir.



Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?



Her hastalıkta olduğu gibi yüksek tansiyon hastalığının da birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerin sıklığı, seviyesi kişiden kişiye veya hastalığın derecesine göre değişmektedir. Bu belirtileri verilecek diğer örnekler arasında büyük belirtiler baş ağrısı, nefeste darlık yaşanması, görmede bazı sorunların olması, başın dönmesi, kişinin kalbinde çarpıntı olması bu belirtiler çoğu insanda görülmektedir. Bu belirtiler dün yanı sıra başka belirtilerde bu hastalıkta görülmektedir.



Diğer belirtileri ise yorgun hissetme, burunda kanama yaşanması, bacaklarda bazı bölgelerinde şişlik olması, gece uykusundan sık sık uyanıp idrara çıkma, kulaklarda çınlamanın yaşanması, halsizlik hali, yürümekte zorlanma, merdiven çıkıp inmek de zorluk yaşama, yorgun hissetme gibi yan belirtileri de bu hastalıkta görülebilmektedir.



Yüksek Tansiyonun Neden Olabileceği Sorunlar Nelerdir?



Yüksek tansiyon diğer ismi ile hipertansiyon farklı belirtilere veya sonuçlara sebebiyet vermektedir. Bu hastalık kişinin hayatını, yaşama biçimini değiştirip, kalitesini düşürüp aynı zamanda organ hasarlarına da sebep olabilmektedir. Bu hastalık bunun yanı sıra diğer organlara da uzanmakta ve diğer organlara zarar verebilmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalık eğer kontrollü bir şekilde devam ettirilmezse daha büyük hasarlara yol açabilmektedir.



Ölüme kadar gidebilmektedir. Bu tansiyon yani yüksek tansiyon beraberinde devamlı bir inme riskini de taşımaktadır. İnme riski de felç olasılığını arttıran bir faktördür. Bunun yanı sıra yüksek tansiyon sebebiyle ilmi oluşması beyin kanamasına sebebiyet vermekte veya beyin damarlarında pıhtı oluşmasına yol açabilmektedir. Bunun yanında yüksek tansiyon, kalp krizine de bazen sebep olmaktadır.