Yükselen burcunuza göre size özel tatil planı

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, size uygun tatil için Yükselen Burçlarınızı yorumladı. Biyolojik ritmimizi dinlediğimizde Güneş ile bir senkronizasyona sahip olduğumuzu kavrayacağız. Gün ışığı ile vücudumuzun da uyandığını, kortizon seviyesinin yine gün ışığına bağlı salındığını, stresle başa çıkmak için kullanmamız gereken D vitamininin yine Güneş ışınlarına bağlı faydalandığımızı bilmemiz gerekiyor.

Tüm bu etki fiziki koşulları, beden ihtiyaçlarımızı canlı tutarken psikolojik etkilerinden de faydalanıyoruz. Daha canlı, ritmik, hareketli zamanlar geçirmek istiyoruz. Tatil ihtiyaçlarını karşılamak, eğlenmek, güneş banyosu yapmak, konserlere, etkinliklere katılmak istiyoruz fakat: “Tatil yapmak benim için daha yorucu oluyor.” diyenlerden misiniz?

Tatil anlayışı bizi mutlu, huzurlu kılmak ve vücudumuzu dinlenmiş, zihnimizi sakinleşmiş hissetmek demek iken nedense mizaç yapımıza uygun tatilleri tercih etmediğimizden dolayı bu durumu tam aksi şekilde yaşıyor ve dinlenememiş, sakinleşememiş aksine daha çok yorulmuş, boğulmuş zamanlarla geçiyoruz kendimize ayırdığımız yılın önemli günlerini.

Koç burcu

Sevgili yükselen Koçlar,

-Sizin için tatil anlayışı, canlı, ritmik ve heyecanlı olmalı. Liderlik edebileceğiniz grup aktiviteleri içerisinde olmalı, maceralara girmeyi, yarışmalara katılmayı düşünmelisiniz.

-İçsel motivasyon kaynağınız extreme sporlar, çılgın partiler ve hızlı şekillenen plan ve koşullardan oluşuyor. Eğer ki durgun ve dingin bir köy hayatı süren yerlerde, göl kenarlarında, hızlı şekillenen koşulları olmayan tek düze şekillenen tatil programlarındaysanız tadınız kaçacak demektir.

-En uygun tatil programı sizin yerinize programınızı yapan bir rehber ya da mentor eşliğinde geçireceğiniz hareketli günler olabilir. Lüks oteller ve bu otellerin düzenlediği aktiviteler sizi mutlu edecektir.

Boğa burcu

Sevgili yükselen Boğalar,

-İçsel motivasyonlarınız daha güvenli, düzenli ve programlı olan tatil planlarına uygun şekillenir. Sevdiğiniz ailelerle birlikte tutacağınız bir pansiyon sizi mutlu edebilir. Yemek kültürüne önem verdiğiniz için çeşitli geleneksel zevkleri olan yöresel etkinliklere katılmak da sizi mutlu edecektir.

-Bir mangal partisinden tutun da organize edilen ve insanlara hizmet ederek onları mutlu edebileceğiniz yönetim ve otoritesi size ait olan tüm tatil programları sizi huzurlu kılacaktır.

İkizler burcu

Sevgili yükselen İkizler,

-Sosyal ilişkilerin faal olacağı bir tatil planı diğer Zodyak burcuları için çok yorucu olsa da sizler için biçilmiş bir kaftan olabilir. Alternatif planlı, çok yönlü tatil programları sizin için ideal diyebiliriz.

-İlişkilerde ise sizin aldatıcı olduğunuzun düşünülmesi çok yanlış bir olgu. Eğer bir ilişki içindeyseniz partnerinizle yalnız kalacağınız, birebir yapacağınız aktiviteleri içeren tatil planlarını o halde neden seçesiniz? Buradan uyarımız, eğer partneriniz varsa tanıdıkların sizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğiniz tatil serüvenleri deneyimleyin.

Yengeç burcu

Sevgili yükselen Yengeçler,

-Sizlerin tatil evi 5. Evinizi Akrep Burcu kesmektedir. Normalde aileniz, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz tatil programlarının sizi mutlu edeceğini söylesek bile tatil evinizde yerleşen Akrep burcu sizin daha mahrem alanlara ihtiyaç duyduğunuzu vurguluyor. Daha özel ve rafine zevklerle mutlu olacağınızı, kendinizle baş başa kalabileceğiniz tatil programları içerisinde huzuru daha fazla yakalayabileceğinizi söyleyebiliriz.

-En nihayetinde motivasyon kaynağınızın su olduğunu bilmeliyiz. Her türlü su aktiviteleri olan tatil planları sizi inanılmaz mutlu eder. Gemi seyahatleri, çılgın havuz partileri, deniz, göl kenarı yerler, su sporları ya da aktivitelerinin olduğu her plan kaçınılmaz tatil programınızda yerini alacaktır.

Aslan burcu

Sevgili yükselen Aslanlar,

-Yaratıcılık alanlarınızı faal bir şekilde sürdürebileceğiniz tatil programları sizleri mutlu edecektir. Yeni keşif planları içerisinde olmalısınız. Yurtdışı, il dışı yabancı kaynaklar, kültürler, yöresel zevkler, kültürel değerler sizin için sofistike tatil imkanlarını oluşturur.

-Sizin için tatil anlayışı daha çok yalnız ya da kalabalık olamayan gruplar içerisinde olmalı. Çünkü yönetim yeteneklerinizden ötürü arkadaşlarınızın da tatil rotalarını çizmek, otel odalarını ayarlamak, yemek programlarını yapmak zorunda kalmak bir anda sizin göreviniz haline gelebilir. Tatil için çıktığınız seyahatte gönüllü tur rehberi konumuna gelmemek için önceden önlemlerinizi almalısınız.

Başak burcu

Sevgili yükselen Başaklar,

-İş ile ilişkiyi birbirine karıştırma eğiliminiz yadsınamaz. Birini diğerine çevirebilme yeteneğiniz de mevcuttur. Yani iş için çıktığınız yolculuk bir anda tatil programına da dönüşebilir. Önemli olan anı anda değerlendirebilmeyi başarmak olacak sizler için.

-Başak doğası gereği hizmet etme eğilimindedir ve sizlerin tatil planları genellikle aile tatilleri üzerine kurulu olabilir. Ailenizi, ebeveynlerinizi tatile çıkarma sorumluluğu ve onların tatil boyunca ihtiyaçlarını karşılama görevleri sizin tatil programınızı oluşturabilir. Bu durumdan keyif alabilirsiniz fakat size ağır bir sorumluluk olarak geliyorsa aileden gizli ufak tatil kaçamakları, habersiz yola çıkılan günübirlik seyahatler de sizi mutlu kılabilir.

Terazi burcu,

Sevgili yükselen Teraziler,

-Alışılmışın dışında, sıra dışı tatil aktiviteleri sizi mutlu edecektir. Terazi doğası gereği kendinizi hareketsiz tatil programları içerisine gömülmüş gibi hissedebilirsiniz. Fakat tatil demek günlük rutinlerden farklı planlar, eylemler içerisinde olmak demek. Her gün gidip geldiğiniz ortamlar dışında farklı yerlerde olmak, sıra dışı aktiviteler yapmak sizi mutlu kılacaktır.

-Tatil programlarınıza orijinal içerikleri olan planlar eklemeye çalışmalısınız. Terazi doğanız tek başınıza değil, birliktelikle yapacağınız aktiviteler içerisinde olmayı düşündürebilir ama sizler kalabalık sosyal ortamlar içerisinde de rahat edebilirsiniz. Tatil planlarınıza yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, rafting gibi aktiviteleri içeren programlar yapmayı deneyimleyin.

Akrep burcu

Sevgili yükselen Akrepler,

-Sizin için dinlendirici, sakin ve güvenlik kontrolü sağlanmış yerleri tercih etmek en ideali olabilir. Akrep burcu sabit bir niteliğe ait olsa da tatil söz konusu olduğunda farklı ortamlara karşı hızlıca adapte olabilirsiniz. Normalde yaşam alanlarınızı bu kadar değişime açmazken tatil planı içinde adaptasyonu sağlayabilmek sizin için farklı ortamların huzurunu, tadını çıkarabilmenize olanak tanır.

-Tatil serüvenlerinde gizli ve yasaklı aşk ilişkilerinin kurbanı olabilme ihtimaliniz yüksektir. O nedenle tatile çıktığınızda bu konularda daha temkinli davranmayı ihmal etmemelisiniz. Bir su elementi burcuna mensup olmanızdan ötürü tatil programlarınız deniz, göl, nehir, havuz gibi özellikleri taşıyan yerler olmasına özen göstermelisiniz.

Yay burcu

Sevgili yükselen Yaylar,

-Enerji, canlı ve yaratıcı tatil planları sizler için en uygun olanıdır. Soğuk yerlerde geçireceğiniz tatil süreçleri sizin için hiç doğru bir plan olmayacaktır. Sıcağa karşı çok daha dirayetli olduğunuzu fakat soğuk ortamlara tahammül edemediğinizi bilerek hareket etmelisiniz.

-Yarışmalar, enerjik ve heyecanlı aktivitelerle donatılmış tatil programları sizin için son derece doyurucu olacaktır. Sportif faaliyetler, dans, müzik ve yarışma dolu programlar yapmayı hedeflemelisiniz. Kendinizi tıpkı bir çocuk gibi sevindirecek aktiviteler bulmalısınız ya da bunu eleştiren kişilerle yolculuk yapacaksanız eğer ufak bir yeğen, bir çocuk bulup onu gezdiriyor, eğlendiriyorum diyerek aslında kendinizi bir çocuk gibi sevindirebilirsiniz.

Oğlak burcu

Sevgili yükselen Oğlaklar,

-Şıkır şıkır giyineceğiniz, tüm kış boyunca kullanamadığınız gardırobunuzdaki o elbiseleri artık gün yüzüne çıkarabileceğiniz tatil serüvenleri sizi mutlu edecektir. Bir yükselen oğlak olarak ağırkanlı bir doğaya sahip olduğunuz düşünülebilir fakat tatil süreçlerinde temel ihtiyaçlarınızın giderildiği her ortamda ailesini evden göndermiş bir çocuk gibi yalnız başınıza tüm zamanın tadını çıkarabilirsiniz.

-Bol bol dondurmalar, karpuzlar tüketmek, tüm kış boyunca hasret kaldığınız yemeklerin tadını çıkarmak sizi bekleyecektir. Burcunuz, doğası gereği işkolik gözükebilir, görev ve sorumluluk insanı olarak düşünülüyor olabilirsiniz fakat tatil denildiğinde eğlenmeyi oldukça iyi bilen biri olduğunuzu da unutmamak gerekir, yeter ki görev ve sorumlulukları birine devredebilin.

Kova burcu

Sevgili yükselen Kovalar,

-Çok okuyan mı bilir ya da çok gezen mi? Sorumuz tam da siz yükselen kovalara göre. Sevgili Kovalar, gezip görüp öğrenip deneyimleyebileceğiniz tatil planları sizi mutlu edecektir. Zihninizi aktif şekilde canlı tutacağınız programları, merak edip sorgulayacağınız alanları tercih etmelisiniz.

-Bir otele tıkılıp kalmak yerine daha farklı programlar içerisinde olan, deneyimleyerek öğrenebileceğiniz geziler, şehir türleri, doğa yürüyüşleri, zorlu parkurlar, zihinsel aktiviteler sizi daha mutlu kılacaktır.

Entelektüel zevkleri olan tatil arkadaşlarınızla çıkacağınız yolculuklar en verimli planlarınız olabilir. Hatta şu mobil uygulamalarla edinilen tatil, yolculuk arkadaşları da size uygun olabilir.

Balık burcu

Sevgili yükselen Balıklar,

-Tatil denildiğinde kesinlikle su kenarı yerler aklınızda olmalı. Deniz, göl, nehir ya da havuz… Her ne ise su sporları, su aktiviteleri ile dolu olan tüm programlar, gemi seyahatleri, kiralık yatla çıkacağınız deniz yolculukları sizi aşırı derecede mutlu edecektir. Aile programları yapmak, eviniz gibi rahat ve konforlu alanlarda olmak önceliğiniz olmalı.

-Ayrıca sizler duyarlı bir burç doğasına ait olduğunuz için evcil hayvanlarınızı, dostlarınızı da yanınızda götürebileceğiniz tatil programları yapmayı düşünebilirsiniz. Ya da çıkacağınız seyahatlerde illaki yanınıza bir dostumuz aç ya da susuz bir şekilde geleceği için yanınızda her daim mama bulundurmayı da lütfen ihmal etmeyin…