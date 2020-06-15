Yulaf ezmesi banyosunun cilt bakım yararları

Küçük döküntüler veya egzamadan kaynaklanan tahriş veya kaşıntıyı hafifletmek için yulaf ezmesi banyosundan yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz?



Cilt bakımı bilginizi genişletmeye hazır mısınız? Yulaf ezmesi banyolarının bilinen faydalarından bazılarını öğrenmek için okumaya devam edin.



1. Suçiçeği

Uzmanlar, devam eden kaşıntıya yardımcı olmak için kolloidal yulaf ezmesi ile ılık bir banyoda yapmayı önerir.

2. Egzama

Egzama için yulaf ezmesi banyosu yapmak denenmiş ve gerçek bir çözümdür. Uzmanlara göre, bir banyoya kolloidal yulaf ezmesi eklemek, egzama ile el ele giden kuru, kaşıntılı cildi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

3. Kurdeşen

Alerjik reaksiyonla mı uğraşıyorsunuz? Yulaf ezmesi banyoları almanın kurdeşen veya kızarıklıklara yardımcı olduğunu görebilirsiniz.

4. Gevşeme

Yulaf ezmesi banyosu yapmak, oldukça dinlendirici bir etkiye sahiptir. Dinlenmek için süslü ve pahalı banyo bombalarına ihtiyacınız olduğunu kim söyledi?