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03.10.2020 - 13:39 |

Yumurta Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Günlük hayatta her gün tüketilen yumurtanın besin değeri oldukça yüksektir. Tok tutma özelliği olan yumurta kahvaltıların da vazgeçilmezidir. Bunun yanı sıra pek çok farklı pişirme türü ile birlikte yumurtalar da hazırlanabilir. Yumurta genellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketilir. İşte, Yumurta besin değeri hakkında merak edilenler.

Yumurta Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Geleneksel beslenmenin en önemli bileşeni yumurtadır. Dünyanın neredeyse her ülkesinde yumurta farklı pişirme teknikleri ile tüketilebilir. Yumurtanın besin değeri ise oldukça yüksektir. Yumurta protein bakımından da zengindir. Yumurta sağlıklı ve besleyicinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

 Yumurtanın Besin Değeri Nedir? Kaç Kalori İçerir?

 Yumurta yüksek kolesterol seviyesine sahiptir. Bunun yanı sıra yumurtanın içerisinde protein, demir, A ve D vitamini bulunur. Aynı zamanda yumurta E vitamini, B12 vitamini ve Selenyum açısından da zengindir. Bunun yan sıra yumurtanın içerisinde yer alan Kolin sayesinde beyin gelişimi ve beyin fonksiyonları açısından önemli bir rol oynar. Beyin sağlığının korunmasında yumurtanın da büyük bir önemi vardır. Bütün yumurtanın kalorisi 75 kcal’dır. Yumurtanın beyazı 17 kcal sarısı ise 59 kcal olarak biliniyor. Yumurtanın sarısının içinde vitamin ve yağlar beyazında ise protein yüksek miktardadır. 

 Yumurtanın Yararları Nelerdir?

 - Günde bir tane tüketilen yumurta gün boyu tok tutar.

 - Yumurtanın da besin değeri oldukça yüksektir. 

 - Göz sağlığını koruyan yumurta katarakt hastalıklarına da iyi gelmektedir.

 - Yumurtanın içerisinde bulunan Kolin maddesi beyin sağlığını da korur. 

 - Belli miktarda tüketilen yumurta iyi kolesterolü yükselterek sağlık sorunları riskini de azaltır.

 - Protein kaynağı olan yumurta sporcular tarafından da sık sık tercih edilir. Bunun yanı sıra antrenmanlardan önce belli miktarda yumurta da tüketilmelidir. Yumurtalar da güçlü kaslar ortaya çıkarmaktadır.

 - D vitamini oranı yüksek olan yumurta sayesinde kemikler oldukça sağlam ve güçlü olacaktır. Aynı zamanda yumurta osteoporoz ve raşitizmin önlenmesinde yardımcı olur. 

 - Yumurtalar cildi zararlı olan güneş ışınlarından da korumaktadır.

 Yumurtanın Günlük Tüketimi Nasıl Olmalı?

 Her gün mutlaka en az bir tane yumurta tüketilmelidir. Özellikle kahvaltılarda tüketilen yumurta gün boyu da tok tutar. Aynı zamanda zayıflamak isteyen kişilerin diyet listelerinde mutlaka yumurta bulunmalıdır. Özellikle spor ile uğraşan kişiler de antrenman sonrası yumurta tüketebilirler.

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