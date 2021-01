Yumurtalık Kanseri Belirtileri Nelerdir? Yumurtalık (Over) Kanseri Tedavi Yöntemleri

Yumurtalıklar, ortalama 2 cm'ye 4 cm boyutlarında iki adet oval şekilli bezdir. Kanserde kist şeklinde bu bölgede ortaya çıkar.



Yumurtalık Kanseri Belirtileri Nelerdir?



On vakadan dokuzunda yumurtalık kanseri, yumurtalık yüzeyini oluşturan hücrelerden gelişir. Adenokarsinomdan bahsediyoruz.



Daha nadiren yumurtalık kanserleri, yumurta üretiminde rol oynayan hücrelerden kaynaklanır. Bunlar daha sonra "germinal" tümörler olarak adlandırılır. Yumurtalık adenokarsinomu menopoz sonrası kadınları daha fazla etkilerken germ hücreli tümörler genellikle genç kadınları etkiler.



Yumurtalıklar kadın cinsel organının bir parçasıdır. Ergenlikten menopoza kadar iki temel işlevi yerine getirirler. Yumurtalık kanseri semptomları genellikle ileri bir aşamaya kadar ortaya çıkmaz.



Belirtiler arasında;

Şişkinlik, mide bulantısı, geçiş sorunları, iştahsızlık veya mide ağrısı gibi sindirim sorunları;

adet bozukluğu, anormal vajinal kanama veya akıntı, göğüs gerginliği gibi jinekolojik bozukluklar;

tümör kitlesine bağlı lokal rahatsızlıklar, idrar kayıpları, pelvik ağrı, karın hacminde artış, karın bölgesinde ağırlık veya rahatsızlık hissi olabilir.



Bu semptomların hiçbiri spesifik değildir; iyi huylu, jinekolojik veya olmayan başka bir hastalıktan kaynaklanabilirler. Ayrıca, bu belirtilerden biri veya daha fazlası ortaya çıktığında ve açıklama yapılmadan devam ettiğinde, doktorunuza danışmanız önerilir.



Yumurtalık Kisti Çeşitleri Nelerdir?



Etkilenen hücrelerin doğasına bağlı olarak bir değil birkaç çeşit yumurtalık kanseri vardır.



Epitelyal tümörler en çok sayıdadır: epitelden gelişmiştir, yumurtalık kanseri vakalarının% 90'ını temsil ederler. Bu tümörlerin% 10 ila 15'i sınırda veya sınırda olarak nitelendirilir. Bunlar, diğer epitelyal tümörlere göre evrimi daha elverişli ve daha az şiddette olan lezyonlardır. Genellikle ameliyatla kolayca tedavi edilirler.



Epitelyal olmayan tümörler, yumurtalık kanserlerinin yaklaşık% 10'unu temsil eder. Esas olarak, geliştikleri hücrelerin doğasına göre germ hücre tümörleri ile stromal tümörler arasında bir ayrım yapılır. Genellikle daha genç insanlarda, hatta gençlerde görülürler.



Yumurtalık Kisti Teşhisi Nasıl Yapılır?



Tanı sürecinde klinik muayene esastır. Doktor önce ağırlık ve tansiyon ölçümü dahil genel bir muayene yapar. Olası anormallikleri belirlemek için karın ve lenf bezlerinin palpasyonu, göğüs muayenesi, parmakla rektal muayene ve vajinal muayene ile jinekolojik muayene yapar. Alt karın veya yumurtalıklarda bir yumru bulunursa, doktor doğasını belirlemek için ek muayeneler isteyecektir.



Ultrason, organların nispeten hassas görüntülerini oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgaları (zararsız ve ağrısız) olan ultrasonu kullanan bir görüntüleme yöntemidir.



Ultrason, yumurtalık kanseri teşhisine rehberlik eden merkezi bir muayenedir. Genellikle endovajinal yolla gerçekleştirilir: prob vajinaya sokulur. Olası bir kisti bir yumurtalıkta veya her ikisinde birden görselleştirip doğasını belirlemeyi mümkün kılar.



Olası biyolojik veya görüntüleme incelemeleri ile desteklenen bir klinik muayene, tanıya rehberlik etmeye yardımcı olacaktır.



Yumurtalık (Over) Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Yumurtalık kanseri için sunulan tedaviler her duruma uyum sağlar. Seçim, farklı uzmanlık alanlarından birkaç doktorun katıldığı bir toplantı sırasında yapılır: jinekolog, cerrah, tıbbi onkolog...



Hem kanserin türüne, yaygınlığına, saldırganlığına ve durumuna bağlı olacaktır. Genel olarak yumurtalık kanserinin tedavisi öncelikle ameliyata dayanmaktadır. Bu ameliyat, mümkünse tümörün tamamen çıkarılmasından ibarettir.

Çoğu durumda, her iki yumurtalık, hem tüp hem de rahim alınması önerilir. Çocuk sahibi olmak isteyen genç bir kadın söz konusu olduğunda, bir yumurtalık, bir fallop tüpü ve rahim bulundurmaya karar verilir. Buna konservatif cerrahi denir.



Kanser çok agresif değilse ve erken bir aşamada keşfedilirse, bazen tek tedavi olarak cerrahidir.

Çoğunlukla kemoterapi, nüks riskini azaltmak için ameliyattan sonra uygulanır.