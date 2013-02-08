08.02.2013 - 14:09 |
Yumurtalık kisti hamileliği etkiler mi?
Hamilelikte görülen yumurtalık kisti gebeliğin seyrini, bebeği veya doğumu etkiler mi? İşte Baby Center uzmanlarının yorumu…
Yumurtalık kistleri genelde hamileliğin ilk dönemlerinde görülür ve zararsızdır. Bu kistlerin çoğu 20. haftaya gelindiğinde kaybolur.
Kanserli olmayan bu kistler büyüdüğünde veya semptomlar ortaya çıktığında problem teşkil edebilir. Doktorlar kist ameliyatını bebek doğana kadar yapmaktan kaçınır. Bunun yerine büyümesi ve yapısı sürekli kontrol edilir.
Eğer kist bebeği sıkıştıracak kadar büyürse bir iğne yardımıyla kisti kurutmaya veya küçültmeye çalışır. Bu operasyon başarılı olursa doğumda sıkıntı yaşanmaz.
Bebek doğduktan birkaç ay sonra kist operasyonla alınır. Eğer doğum sezaryenle olursa bebek alındıktan hemen sonra kist de temizlenebilir.