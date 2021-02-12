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12.02.2021 - 16:48 |

Yumurtalık Kisti Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Over Kist Nasıl Tedavi Edilir?

Birçok kadın hayatının bir döneminde yumurtalık kisti sorunu ile karşı karşıya kalır. Bu sorunun büyük bir çoğunluğu genelde basit bir yöntem ile sonuç verir. Ancak patlama sorunu ile karşı karşıya kalındığı zaman bazı ciddi ciddi problemler yaratabilir. Peki, yumurtalık kisti nasıl geçer, ne iyi gelir? Over kist nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler...

Yumurtalık Kisti Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Over Kist Nasıl Tedavi Edilir?
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Yumurtanın iç kısmında ve üzerinde bulunan ve yerleşmiş olarak yer alan sıvı dolu kistik yapı yumurtalık kisti olarak bilinir. Genel olarak adet döngüsünün bir sonucu şeklinde ortaya çıkan durumlardan biridir. Farklı türleri bulunan bu kistin belirtileri ile beraber belli başlı bazı tedavi yöntemleri bulunur.

Yumurtalık Kisti Nasıl Geçer?

Kistin büyüklüğü ve türü ile beraber hastanın yaşına bağlı olarak yumurtalık kisti tedavisi değişkenlik gösterir. Bu konuda pek çok kadın özellikle yumurtalık kisti nasıl geçer diye merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Tıbbi açıdan ele alındığı zaman belli başlı bazı tedavi yöntemleri, uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilir.

- Bekle gör tedavisi ile birkaç ay içerisinde sorun giderilir.
- Medikal tedavi olarak doğum kontrol hapları kullanılır.
- Cerrahi tedavi ile beraber kistin büyüklüğüne bağlı olarak ameliyat doğrusunda çıkarılması ele alınır.

Bu yöntemler üzerinde yumurtalık kisti üzerinde meydana gelen sorun belirli bir zaman içerisinde ortadan kaldırılır.

Yumurtalık Kisti İçin Ne İyi Gelir?

Yumurtalı kisti çözümü özellikle doktor kontrolü altında yapılacak olan tedavilerdir. Tatlı yöntemler hastanın yaşı ve yumurtalık kistinin türü ile beraber kistin büyüklüğüne bağlı olarak farklılık yaratır. Bu rahatsızlığın büyük bir çoğunluğu çok fazla problem yaratmadan kısa bir zaman içerisinde ortadan kalkar.

Ancak bazıları büyüyerek ciddi anlamda risk faktörü oluşturur ve kanser hastalığı ile karşı karşıya bırakabilir. Bu sebepten dolayı erken tanı ve tedavi ile beraber çözüm yöntemin ele alınması büyük bir öneme sahiptir.

Over Kist Nasıl Tedavi Edilir?

Diğer bir ismi ile Over kist olarak bilinen yumurta kisti, üç farklı yöntem üzerinden ele alınır ve duruma bağlı olarak uygulanır. Özellikle basit ve küçük kistler adına bekle gör tedavisi ele alınmaktadır.

Orta derecede meydana gelen yumurtalık kistleri için ise medikal tedavi söz konusudur. Özellikle doğum kontrol hapları bu süreç içerisinde kullanılır. Kistin büyümesi ve ağrı yapması ile beraber ciddi bir sorun teşkil etmesi üzerinden, cerrahi müdahale gerçekleştirilir ve ameliyat doktor kontrolü kararı kapsamında ele alınır.

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