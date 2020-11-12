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12.11.2020 - 22:39 |

Yumurtanın Faydaları Nelerdir? Yumurta Sarısı Ve Yumurta Kabuğu Neye İyi Gelir?

Yumurta, vücudumuzun ihtiyacı olan, protein kaynaklı bir besin çeşididir. Dışı beyaz bir kabuk ille örtülüdür. İçerisinde yumurtanın beyazı ve sarısı diye anılan iki yararlı madde vardır. Peki, bunlardan yola çıkarak yumurta nedir? Yumurtanın vücuda sağlığı yararlar nelerdir, yumurtanın sarısının vücuda sağlamış olduğu yararlar nelerdir ve benzeri konuları detaylı olarak sizler için derledik.

Yumurtanın Faydaları Nelerdir? Yumurta Sarısı Ve Yumurta Kabuğu Neye İyi Gelir?
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Yumurta, bir protein kaynağı olarak vücut için en faydalı besinlerden biridir.

Yumurta Nedir?

Yumurta özellikle dişi hayvanların ve en fazla da kuşların yumurtlaması ile oluşan bir besin çeşididir. Yemeklerde en çok kullanılan bir besin çeşitlerinden biridir. Vücut için en gerekli kaynaklardan biri olan proteini bünyesinde bulundurur ve genel olarak da protein kaynağı olarak anılır, bilinir ve tüketilir. Yumurta içinde yumurta beyazı ve yumurta sarısını bulundurur.

Bu iki besinin de vücut için ayrı ayrı önemli yararları bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü yumurta insanların hayatında daima olması gereken, sağlık için mühim öneme sahip besinler arasında yerini almaktadır. Bunların yanında diğer besinlere nazaran sağlığa hiçbir zararı bulunmamaktadır. Ama çokça faydası da vardır.

Yumurtanın Faydaları Nelerdir?

- Yumurta içerisinde A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerini bulundurur. Bu vitaminlerin hepsi vücudun ihtiyacı olan ve vücut için önemi yüksek vitaminlerdir. Yumurta vücudun bu vitaminlere karşı gereksinimini sağlar.
- Yumurta içerisinde kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum gibi mineralleri içerir. Bu minerallerin hepsine de vücudun ayrı ayrı ihtiyacı vardır. Yumurta bu besin içeriği ile vücudun bu minerallere karşı olan gereksinimini karşılar.
- Yumurta kalp sağlığına karşı ve damar sağlığına karşı korucu bir etkiye sahip bulunmaktadır. Kalp ve damar sağlığını korur, hastalıkları önler. Kalbi güçlendirir.
- Yumurta kandaki iyi kolesterolün artmasını sağlamaktadır.
- Yumurta bir protein kaynağı olarak da görev yapar. Proteinin kemikleri güçlendirici bir etkisi mevcuttur. Bu nedenle de yumurta dolaylı olarak içinde bulundurduğu proteinin sayesinde kemikleri güçlendirici etki yapar.
- Kas gelişimine ve kasların güçlenmesine katkı sağlar. Kasların oluşumunda görev alır.
- Aynı zamanda hafızayı güçlendirici bir etkisi mevcuttur.
- Beyni güçlendiren ve koruyan etkileri de mevcut bulunmaktadır.
- Vücut direncini arttırıcı bir etki sağlayarak bağışıklık siteminin güçlenmesinde önemli bir etkide bulunmaktadır.
- Vücutta var olan demir seviyesini arttırıcı bir etkisi vardır.
- Göz sağlığına da çeşitli yararları vardır. Göz bozuklukları rahatsızlıklarında tedavide de doktorların önerisi içinde yumurta tüketimi bulunmaktadır.
- İçerdiği amino asit sayesinde vücudu da beslemektedir.

Yumurta Sarısı Neye İyi Gelir?

Yumurta sarısı, yumurta içinde bulunan faydalı bir besin grubudur. Birçok faydası mevcuttur. Yumurta sarısının hafızaya karşı güçlendirici bir etkisi mevcuttur. Bu yönü bunaklık hastalığı diye adlandırılan yaşlanınca unutkanlık ile nitelendirilen hastalığı önleyici etkisi mevcuttur. İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde çok besleyici bir üründür. Kalp sağlığı için faydalı bir besindir. Aynı zamanda doymamış yağ oranı yüksek bir besindir ve bu yağ vücut için faydalı bir yağ türüdür. Konsantrasyonu arttırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Yumurta sarısı da görüldüğü üzere, yumurtanın içinde bulunan faydalı bir besindir.

Yumurta Kabuğu Neye İyi Gelir?

Yumurta kabuğunun içerisinde yoğun bir kalsiyum oranı bulunmaktadır. Bu oranın fazla olması yumurta kabuğunun kemik ile ilgili hastalıklardan olan kemik erimesi tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda çeşitli işlemlerden geçirilerek yüz maskesi olarak uygulanır ve cilt sağlığına bu yönü ile faydalı bir üründür. Görüldüğü üzere yumurta her türlü ayrıntısı ile faydalı bir besindir ve her insanın tüketmesi gerekmektedir.

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