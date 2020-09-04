Yunus İsminin Anlamı Nedir? Yunus Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yunus, Arapça kökenden gelme bir kelimedir. Bu kelimenin; dini, zooloji ve astroloji bakımından ele alınabilecek türlü anlamları mevcuttur. Ancak yaygın olarak kullanılan bu isim duyulduğunda akla ilk olarak Hz. Yunus gelmektedir.



Yunus Ne Demek?



Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğünde yer alan detaylı açıklamaya göre Yunus; ılık ve sıcak denizlerde ve gruplar halinde yaşayan, boyu 3 metreye kadar çıkabilen bir deniz hayvanıdır. Ancak Yunus yalnızca bu manası ile değil aynı zamanda bir takımyıldızının adı olması ile de ön plana çıkmaktadır.



Yunus ismini taşıyan erkeklerde ortak bazı kişisel özellikler olduğu düşünülür. Bu bakımdan, Yunus ismindeki kişiler; liderlik özelliği gösterirler ve sezgisel anlamda da oldukça gelişmişlerdir. Yaptıkları hatalardan ders çıkarırlar ve olası tehlikelere karşı önlem almayı da ihmal etmezler. Hırslı yapıları onları daha çok çalışmaya teşvik ederken, hayal kurmaktan da asla vazgeçmezler. Hatta bu özellikleri sebebi ile hayalperest olarak nitelendirildikleri de görülür.



Yunus İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Yunus ismi, İslam dininin kaynağı olan Kur’an-ı Kerim içerisinde birden fazla zikredilmektedir. Bu bağlamda, Kur’an’da ismine yer verilen peygamberlerden biri de Hz. Yunus’tur. Yunus Peygamber’in isminin geçtiği bazı sureler ise şu şekilde sıralanabilir: Yunus Suresi, Nisa Suresi, En’am Suresi, Saffat Suresi.



Hz. Yunus, Kur’an’da yer alan Yunus Suresi’nde uzun ve detaylı bir şekilde anlatılır. Burada Yunus Peygamber’in bir müddet boyunca bir balığın karnında yaşadığı ve Allah’a dua ederek bu durumdan kurtulduğu anlatılır.