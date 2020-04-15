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15.04.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Yürüyüş ve yoga ile akciğeri güçlendirin

Koronavirüsün en çok akciğerleri etkilediğini vurgulayan uzmanlar, ‘Çeşitli egzersizler yaparak akciğer kapasitenizi artırabilirsiniz’ diyor

Yürüyüş ve yoga ile akciğeri güçlendirin

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Zekai Tarım, diyafram egzersizi, büzük dudak solunumu, yürüyüş ve yoga yaparak akciğer kapasitesinin artırılabileceğini belirtiyor. Koronavirüsün en çok akciğerleri etkilediğine dikkat çeken Acıbadem Kadıköy Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Zekai Tarım, “Virüs zatürre gelişmesine neden olarak hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Bu nedenle bu hastalığa yakalananların, tedavi olup iyileşenlerin veya sağlıklı olup evde izole olanların yapabileceği bazı solunum egzersizleri mevcut. Bu egzersizler akciğer kapasitesinin artmasına, solunum kaslarının güçlenmesine, oksijen satürasyonunun yükselmesine yardımcı oluyor” diyor.

Dr. Tarım’ın basit egzersiz önerileri ise şöyle: Dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın veya bir sandalyede otururken, bir elinizi göğüs kafesinin üstüne diğer elinizi de karnınızın üst kısmına koyun (midenizin üstüne). Burnunuzdan sakince nefes alın ve bu esnada karnınızdaki elinizin yukarıya kalkması için karnınızı şişirin (göğüs kafesinizdeki eliniz hareket etmemeli). Ardından burnunuzdan aldığınız havayı, ağzınızdan yavaş yavaş verin, nefesinizi verirken karın kaslarınızı kasın. Bu hareket en önemli solunum kası olan diyaframı güçlendirir. Bu nefes egzersizini günde 5-10 dakika süre ile üç ya da dört kez yaparsanız, nefesinizi daha kolay almanızı sağlayacaktır ve zaman içinde otomatik hale gelecektir.

‘Büzük dudak’

Bu egzersizde, oturur vaziyette burnunuzdan nefes alın, dudaklarınızı iyice büzerek ıslık çalar şekilde yavaşça nefesinizi verin. Böylece akciğer kapasitenizi artırıp, havayı büyük ölçüde boşaltmış olursunuz. Bunu günde 2-3 kez beş dakika uygulayabilirsiniz.

Evde yürüyüş kapasitemizi altı dakika yürüme testiyle belirleyebiliriz. Bu testte zaman tutarak ev içinde altı dakika süresince kaç metre yürüdüğümüzü hesaplayabiliriz. Yürüyüşün temposunda hafif, orta tercih edilmelidir. Bu tempo yürürken konuşwmamızı engellemeyecek bir tempodur. İleri düzey kalp yetersizliği olan hastalarımızın bu tempoda yürüyüş yapmaları uygun olmayacaktır.

Yoga ve pilates

Yoga ve pilates gibi egzersizlerin diyaframı çalıştırarak akciğer kapasitesini artırıcı, solunum kaslarını güçlendirici etkileri var. Yoga egzersizlerinin bir diğer faydası otonom sinir sistemindeki sempatik sinir sistemi etkilerini baskılamasıdır. Bu şekilde hem hava yolları kullanımı daha iyi hale gelir, hem de stresle mücadele güçlenerek bağışıklık sistemi güçlenir.

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